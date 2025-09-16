-

iBASISとXLSMART、国内外のモバイル認証トラフィックに関する戦略的管理サービス契約を発表

original From left to right: Andrijanto Muljono, Director & Chief Enterprise & Strategic Relationship Officer, XLSMART; Patrick George, CEO, iBASIS

From left to right: Andrijanto Muljono, Director & Chief Enterprise & Strategic Relationship Officer, XLSMART; Patrick George, CEO, iBASIS

パリ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界の通信事業者やデジタル事業者向けに通信ソリューションを提供するリーディング・プロバイダーであるiBASISと、PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART)、（旧称PT XL Axiata Tbk and PT Smartfren Telecom Tbk）は、XLSMARTネットワークに提供されるモバイル認証トラフィックの効率性とセキュリティの強化に向けて設計された管理サービス契約を締結したと発表しました。

この合意は、XLSMARTの長期的戦略であるエンタプライズ事業とデジタルサービスの強化において重要な役割を果たします。iBASISは、XLネットワークプリフィックスへのモバイル認証トラフィックに対する国内外で唯一の正規ゲートウェイとして機能します。この協力では、全てのモバイル認証要求が公認かつ正規のiBASISチャネルに輸送され、XLSMARTの顧客により改善されたセキュリティを提供することができます。輸送、業務、認証の完全性を最適化し、急速に進化するモバイル認証エコシステムの中でXLSMARTにビジネスインテリジェンスを提供するという、包括的な責任を果たしています。

「iBASISとの提携により、市場全体でアグリゲーションを最適化し、モバイル認証トラフィックの輸送を安全にすることができます。」と、XLSMARTのエンタプライズ・ビジネス・ソリューション最高責任者であるフェビー・サリヤント は述べています。「iBASISのグローバルネットワークと、音声製品市場における深い専門知識、オペレーション、事業開発が組み合わさることで、当社のネットワークへのシームレスな提供が実現できます。」

「モバイル認証において、当社がXLSMARTのパートナーに選ばれたことを誇りに思います。そして、XLSMARTの市場でのリーダーシップを強化する、包括的に管理されたサービスの提供に尽力していきます。」 と、iBASISのCEOであるパトリック・ジョージは述べています。「最先端のインフラ、比類ない顧客関係の蓄積、そして戦略的なグローバルマーケットのインテリジェンスにより、正規かつ透明性の高い認証を世界中の消費者に提供し、新たな機会を活用し、同分野における継続的イノベーションを推進しながら、XLSMARTを支援します。」

iBASISのモバイル認証におけるマネージドサービスモデルにより、XLSMARTはモバイル認証トラフィック全体をエンドツーエンドで管理し、洞察を得られるようになります。XLSMARTはまた、iBASISのリアルタイムでのトラフィックの監視と管理が可能になり、進化する市場トレンドに基づいて戦略的な助言を得られ、認証ポートフォリオを最適化できるようになります。

iBASISについて
iBASISは通信ソリューションを提供するリーディング・プロバイダーとして、世界の通信事業者やデジタル事業者が事業と変革活動を行えるようにしています。iBASISは初の独立系通信専門企業およびティア1 IPXベンダーとして、800か所を超えるLTE接続先を有しています。iBASISは現在、世界28の場所で1000を超える顧客にサービスを提供しており、接続性、品質、セキュリティをグローバルで最適化することで、お客様が音声、SMS A2P メッセージング、モバイル・データ、5Gローミング、IoTで高い利益を上げられるように支援しています。

XLSMARTについて
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（以下、「XLSMART」または「IDX: EXCL」）は、インドネシアで最新の統合された通信企業で、PT XL Axiata Tbk、PT Smartfren Telecom Tbk、PT Smart Telecomの合併により創立されました。XLSMARTは「心のあるイノベーション」の精神により、包括的で信頼性の高い接続と、同国の8,260万人以上の顧客の未来への備えから、インドネシアのデジタル時代を牽引していきます。

主要2社の技術的卓越性とカスタマーサービスの伝統を継承し、XLSMARTはモバイルサービスにおけるXL Axiataの専門性を結集し、引き続きAxiataグループの一員となります。また、Sinar Masグループの一員として、Smartfrenの4G、VoLTE、eSIMサービスにおけるイノベーションを活用していきます。

「共に、限りない未来へ前進」をキャッチフレーズに、XLSMARTはデジタル・インクルージョンを推し進め、インドネシアの進化を加速し、長期的な価値を生み出していきます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

