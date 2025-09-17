Mirion kooperiert mit der IAEO, um den Strahlenschutz auf globaler Ebene zu verbessern

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion (NYSE: MIR), ein führender Anbieter von fortschrittlichen Lösungen für den Strahlenschutz, hat eine Partnerschaftsvereinbarung und praktische Regelungen mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) unterzeichnet, dem zentralen zwischenstaatlichen Forum der Welt für wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit im Nuklearbereich, um im Bereich Strahlendetektion und -messung zu kooperieren. Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung werden Mirions fortschrittliche Instrumente und das fundierte Verständnis von ionisierender Strahlung mit der Expertise und dem Einfluss der IAEO zusammengeführt, um die sichere und geschützte Nutzung von Kerntechnologie weltweit voranzutreiben.

Partnerschaft für öffentliche Sicherheit

Die IAEO spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung der friedlichen Nutzung von Nuklearwissenschaft und -technologie unter ihren Mitgliedsstaaten. Seit mehr als fünfzig Jahren werden Mirions fortschrittliche Technologien zur Strahlendetektion und -messung eingesetzt, um die Initiativen der IAEO zu unterstützen, wie beispielsweise die Messung von Umwelt-Radioaktivität, die Sicherung von Nuklearanlagen und die Qualitätssicherung in medizinischen Anwendungen.

Mirion unterstützt weiterhin die Initiativen der IAEO im Rahmen seiner Partnerschaftsabkommen mit der Organisation und nutzt dabei seine Kompetenz im Bereich Strahlendetektion und -messung, darunter:

Aktive Kooperation bei Schlüsselprojekten des TERC-Labors der IAEO

Schulung und Kapazitätsaufbau, einschließlich Entwicklung von Lehrmaterial und Schulungskursen

Unterstützung bei der Messung von Proben und Bereitstellung von Messdaten

Unterstützung eines jährlichen Praktikanten durch das „Mirion Scholarship“

Mirion wird zudem die analytischen Fähigkeiten des TERC-Labors durch eine Sachspende von Instrumenten und Software für Schulungs-, Test- und Bewertungszwecke sowie für die Probenanalyse unterstützen.

„Wir sind stolz, als erstes Unternehmen eine praktische Vereinbarung mit dem IAEO-TERC-Labor zu treffen“, sagte Thomas Logan, Vorsitzender und CEO von Mirion. „Mirion verpflichtet sich, unser Wissen über ionisierende Strahlung zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, unser gemeinsames Fachwissen zu nutzen, um die nukleare Sicherheit und Sicherung weltweit zu verbessern.“

Fortsetzung einer laufenden Kooperation

Die praktische Vereinbarung wird das bisherige Engagement von Mirion für IAEO-Initiativen weiter vorantreiben. Dazu gehört unter anderem die Durchführung von Schulungen für Vertreter aus mehr als 100 Mitgliedstaaten im Rahmen des Worldwide Proficiency Test Exercise-Programms der IAEO, das darauf abzielt, die Mess- und Analysefähigkeiten der Labore der Mitgliedstaaten zu stärken und die Qualitätskontrolle weltweit zu verbessern. Außerdem wurde Mirion eingeladen, an der 69. IAEO-Generalversammlung in Wien als Teil der US-Industrie-Delegation des Nuclear Energy Institute teilzunehmen, um sich an Diskussionen über die globale Zusammenarbeit im Nuklearbereich zu beteiligen.

„Diese Vereinbarung zwischen der IAEO und Mirion wird der Schulung, Forschung und Innovation zugutekommen, sowie zu unserer Mission beitragen, den Zugang zu friedlicher Nukleartechnologie und Wissenschaft zu erweitern, während Sicherheit oberste Priorität hat“, sagte Rafael Mariano Grossi, Generaldirektor der IAEO. „Es ist auch ein gutes Beispiel für eine effektive Zusammenarbeit zwischen der Organisation und dem Privatsektor.“

Über Mirion

Mirion (NYSE: MIR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Strahlenschutz, Wissenschaft und Medizin, das Innovationen fördert, die lebenswichtigen Schutz bieten, und gleichzeitig das transformative Potenzial ionisierender Strahlung in einer Vielzahl von Endmärkten nutzt. Die Mirion Technologies Group beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Nukleartechnik- und Sicherheitslösungen und engagiert sich dafür, Fortschritte auf dem Gebiet der Kernenergie durch bewährte Strahlenschutztechnologien und Fachwissen voranzutreiben. Um bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, konzentriert sich die Mirion Medical Group auf die Verbesserung der Qualität in der Krebsbehandlung mittels einer breiten Palette von Lösungen, die über die gesamte Medizinlandschaft hinweg die Bereitstellung verbessern und für Sicherheit sorgen. Mirion hat seinen Hauptsitz in Atlanta (Georgia, USA), beschäftigt etwa 2.800 Mitarbeiter und ist in 12 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter https://www.mirion.com/.

