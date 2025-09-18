Andersen Consulting udvider sit udbud inden for cybersikkerhed og teknologi med tilføjelsen af Move

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting har indgået en samarbejdsaftale med Move, der er en førende virksomhed inden for it-infrastruktur, driftstjenester og digitale løsninger til virksomheder. Move befinder sig i Norge og Sverige.

Move blev grundlagt i 1989 og leverer konsulentydelser, it-løsninger og driftstjenester. Virksomheden har ekspertise inden for cybersikkerhed, cloud-løsninger, server- og lagringsløsninger, netværkskommunikation og implementering af AI. Move samarbejder med mellemstore og store virksomheder om at designe, implementere og drive sikre, skalerbare og fremtidssikrede it-miljøer.

"Dette samarbejde er en spændende mulighed for at skabe endnu større værdi for vores kunder," siger Roald Sannæs, der er administrerende direktør i Move. "Med vores kompetencer og Andersen Consultings globale rækkevidde og ekspertise kan vi levere mere helhedsorienterede løsninger, der hjælper organisationer med at løse nutidens udfordringer og forudse fremtidens muligheder."

"Move har opbygget et godt renommé i Norge for sin tekniske ekspertise og dedikation til at hjælpe sine kunder," sagde Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Dette samarbejde vil hjælpe kunderne med at navigere i kompleksitet med klarhed, hastighed og selvtillid – og samtidig muliggøre vedvarende vækst for dem i en stadig mere digital økonomi."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af services inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, som leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og øvrig rådgivning via en global platform med over 20.000 specialister og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.