アンダーセン・コンサルティング、ムーブと提携し、サイバーセキュリティとテクノロジー分野を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ノルウェーとスウェーデンに拠点を置くITインフラ、マネージドサービス、エンタープライズ向けデジタルソリューションのリーダーであるムーブと提携契約を結びました。

1989年に設立されたムーブは、コンサルティングサービス、ITソリューション、マネージドサービスを提供しています。同社の専門分野は、サイバーセキュリティ、クラウドソリューション、サーバーおよびストレージソリューション、ネットワーク通信、AI導入など多岐にわたります。中規模および大規模企業向けに、安全で拡張性があり将来を見据えたIT環境の設計、導入、運用を支援しています。

ムーブのマネージングディレクターであるRoald Sannæsは次のように述べています。「この提携は、当社のクライアントにさらなる価値を創出する絶好の機会となります。当社の能力と、アンダーセン・コンサルティングのグローバルなリーチや専門知識を組み合わせることで、より包括的なソリューションを提供し、組織が今日の課題を解決して明日の機会を予測できるように支援できます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、次のように述べています。「ムーブは、技術的なエクセレンスと顧客の成功へのコミットメントによって、ノルウェーで確固たる評価を獲得してきました。今回の提携により、クライアントは複雑な環境を明確さ、迅速さ、確信を持って乗り切りつつ、デジタル化が進む経済において持続的な成長を実現できるようになるでしょう。」

