LTIMindtree gaat samenwerking aan met Shopify voor de lancering van een AI Commerce Center of Excellence

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologieadvies en digitale oplossingen, heeft een samenwerking aangekondigd met Shopify, een door AI aangestuurd handelsplatform voor ondernemingen dat bedrijven in staat stelt hun online winkels te lanceren, te beheren en te laten groeien. LTIMindtree maakt hierbij gebruik van het Shopify-platform om een door AI aangestuurd Center of Excellence (CoE) voor digitale handel op te zetten, dat wereldwijde ondernemingen helpt om te transformeren met de snelheid van AI en te innoveren op schaal.

LTIMindtree Interactive, de door AI aangestuurde afdeling van LTIMindtree, stimuleert de volgende fase van digitale handelstransformatie voor CMO’s overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.