LTIMindtree gaat samenwerking aan met Shopify voor de lancering van een AI Commerce Center of Excellence

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologieadvies en digitale oplossingen, heeft een samenwerking aangekondigd met Shopify, een door AI aangestuurd handelsplatform voor ondernemingen dat bedrijven in staat stelt hun online winkels te lanceren, te beheren en te laten groeien. LTIMindtree maakt hierbij gebruik van het Shopify-platform om een door AI aangestuurd Center of Excellence (CoE) voor digitale handel op te zetten, dat wereldwijde ondernemingen helpt om te transformeren met de snelheid van AI en te innoveren op schaal.

LTIMindtree Interactive, de door AI aangestuurde afdeling van LTIMindtree, stimuleert de volgende fase van digitale handelstransformatie voor CMO’s overal ter wereld.

Contact voor de media: Michelle Kumar | Global Media Relations | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

