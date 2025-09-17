-

LTIMindtree與Shopify合作設立AI電商卓越中心

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]宣布與Shopify建立合作夥伴關係。Shopify是針對企業的AI驅動電商平台，協助企業設立、管理和擴大線上商店。借助Shopify平台，LTIMindtree將設立AI賦能的數位商務卓越中心(CoE)，協助全球企業以AI速度實現轉型並展開規模化創新。

LTIMindtree旗下以AI為導向的代理部門LTIMindtree Interactive正為全球行銷長推動企業數位商務轉型的下一波浪潮。Shopify深受數百萬商家信賴，為商務活動提供必要的網際網路基礎設施，同時提供啟動、擴大、行銷和營運任意規模零售業務的可靠工具。LTIMindtree將憑藉Shopify平台，打造AI驅動的卓越中心，建構一流的能力體系，具體包括：

  • 建構先進的AI商務能力，協助企業保持競爭優勢
  • 開發產業專屬加速器，加快產品上市速度。
  • 提供移轉工具套件，實現從傳統平台到現代平台的順暢轉換。
  • 設計加速學習計畫，大規模提升人才技能。
  • 推動共建新整合與新能力的共同投資

該卓越中心彰顯了雙方打造適用於未來需求的數位商務的承諾，協助企業在快速演變的商業環境中實現速度、規模與韌性的協同發展。

LTIMindtree執行副總裁兼全球互動服務負責人Sujay Sen博士表示：「我們欣然與Shopify合作設立數位商務卓越中心，為全球客戶加快轉型進程。透過將我們的成熟專業知識與Shopify的AI驅動平台相結合，我們協助品牌更快啟動業務並更智慧地擴大規模。雙方將攜手合作，共同塑造AI優先世界中的電商未來。」

Shopify亞太區夥伴關係總監Rhys Furner表示：「該AI電商卓越中心將協助企業加快現代化進程，降低複雜性與整體成本，並透過AI優先、安全且可擴充的商務平台釋放新的成長潛力。透過將LTIMindtree深厚的產業與工程專業知識與Shopify的企業服務能力相結合，我們將加快傳統架構的移轉，提供特定於產業的加速器，並在整個生態系統中提升人才技能，從而讓本地與全球品牌能在數周內實現從創意到影響力的跨越。」

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree是一家全球性技術顧問與數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位技術的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專長，協助在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多個國家擁有超過83,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com

