iBASIS与XLSMART宣布达成战略管理服务协议，共同管理国际与国内移动认证流量

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为全球运营商和数字服务商提供通信解决方案的领先供应商iBASIS与PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（XLSMART，由原PT XL Axiata Tbk与PT Smartfren Telecom Tbk合并而成）今日宣布签署管理服务协议，以提升XLSMART网络移动认证流量的传输效率与安全性。

该协议是XLSMART强化企业业务与数字服务长期战略的核心组成部分。iBASIS将作为唯一的国际和国内授权网关，将移动认证流量接入XL网络前缀。此次合作的核心价值在于通过确保所有移动认证请求均经由官方授权的合法iBASIS通道传输，显著提升XLSMART客户的安全性。协议明确规定了全方位服务职责，包括优化传输、运营、认证完整性保障，并在快速演进的移动认证生态中为XLSMART提供商业智能支持。

“与iBASIS的合作使我们能在整个市场优化移动认证流量的聚合与安全传输。”Feby Sallyanto（XLSMART首席企业业务解决方案官）表示，“其全球网络与语音产品市场、运营和业务开发方面的深厚专业知识相结合，将确保服务与我们网络的无缝对接。”

“我们很荣幸被XLSMART选为移动认证合作伙伴，并将全力以赴提供全面的管理服务，帮助巩固 XLSMART 的市场领导地位 。“Patrick George（iBASIS首席执行官）强调，“我们将利用先进的基础设施、无与伦比的客户关系和战略性全球市场情报，支持XLSMART为全球消费者提供合法、透明的身份验证服务，利用新机遇，推动该领域的持续创新。”

通过iBASIS的移动认证托管服务模式，XLSMART将获得对移动认证流量的端到端管控与洞察能力，并可享受iBASIS实时流量监控管理、基于市场趋势演变的战略建议，从而持续优化其认证业务体系。

关于iBASIS

作为领先的通信解决方案提供商，iBASIS助力全球运营商与数字服务商开展业务和转型。iBASIS是首家独立通信专业机构及一级IPX服务商，覆盖800多个LTE目的地，目前为全球28个地区的1000余家客户提供服务。通过优化全球连接性、服务质量与安全保障，iBASIS助力客户在语音通信、SMS A2P短信、移动数据、5G漫游及物联网领域获得高投资回报。

关于XLSMART

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（“XLSMART”或“IDX: EXCL”）是印尼最新的综合电信运营商，由PT XL Axiata Tbk、PT Smartfren Telecom Tbk与PT Smart Telecom合并成立。秉承""innovation with heart”（用心创新）理念，XLSMART致力于引领印尼数字时代，为全国超过8260万用户提供普惠可靠的连接服务，从容面向未来。

承袭两家大企业的技术优势与客户服务，XLSMART深度融合了Axiata Group旗下XL Axiata在移动服务领域的专业积淀，并整合了Sinar Mas Group旗下Smartfren在4G、VoLTE和eSIM服务方面的创新成果。

以“Together, Moving Forward Without Limits”（同心同行，无限未来）为品牌主张，XLSMART致力于推动数字包容性，加速国家数字化进程，并为印尼创造长期价值。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。