-

iBASIS与XLSMART宣布达成战略管理服务协议，共同管理国际与国内移动认证流量

original 左起：XLSMART董事兼首席企业业务与战略关系官Andrijanto Muljono；iBASIS首席执行官Patrick George

左起：XLSMART董事兼首席企业业务与战略关系官Andrijanto Muljono；iBASIS首席执行官Patrick George

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为全球运营商和数字服务商提供通信解决方案的领先供应商iBASISPT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（XLSMART，由原PT XL Axiata Tbk与PT Smartfren Telecom Tbk合并而成）今日宣布签署管理服务协议，以提升XLSMART网络移动认证流量的传输效率与安全性。

该协议是XLSMART强化企业业务与数字服务长期战略的核心组成部分。iBASIS将作为唯一的国际和国内授权网关，将移动认证流量接入XL网络前缀。此次合作的核心价值在于通过确保所有移动认证请求均经由官方授权的合法iBASIS通道传输，显著提升XLSMART客户的安全性。协议明确规定了全方位服务职责，包括优化传输、运营、认证完整性保障，并在快速演进的移动认证生态中为XLSMART提供商业智能支持。

“与iBASIS的合作使我们能在整个市场优化移动认证流量的聚合与安全传输。Feby Sallyanto（XLSMART首席企业业务解决方案官）表示，“其全球网络与语音产品市场、运营和业务开发方面的深厚专业知识相结合，将确保服务与我们网络的无缝对接。”

“我们很荣幸被XLSMART选为移动认证合作伙伴，并将全力以赴提供全面的管理服务，帮助巩固 XLSMART 的市场领导地位 Patrick George（iBASIS首席执行官）强调，“我们将利用先进的基础设施、无与伦比的客户关系和战略性全球市场情报，支持XLSMART为全球消费者提供合法、透明的身份验证服务，利用新机遇，推动该领域的持续创新。”

通过iBASIS的移动认证托管服务模式，XLSMART将获得对移动认证流量的端到端管控与洞察能力，并可享受iBASIS实时流量监控管理、基于市场趋势演变的战略建议，从而持续优化其认证业务体系。

关于iBASIS
作为领先的通信解决方案提供商，iBASIS助力全球运营商与数字服务商开展业务和转型。iBASIS是首家独立通信专业机构及一级IPX服务商，覆盖800多个LTE目的地，目前为全球28个地区的1000余家客户提供服务。通过优化全球连接性、服务质量与安全保障，iBASIS助力客户在语音通信、SMS A2P短信、移动数据、5G漫游及物联网领域获得高投资回报。

关于XLSMART
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（“XLSMART”或“IDX: EXCL”）是印尼最新的综合电信运营商，由PT XL Axiata Tbk、PT Smartfren Telecom Tbk与PT Smart Telecom合并成立。秉承""innovation with heart”（用心创新）理念，XLSMART致力于引领印尼数字时代，为全国超过8260万用户提供普惠可靠的连接服务，从容面向未来。

承袭两家大企业的技术优势与客户服务，XLSMART深度融合了Axiata Group旗下XL Axiata在移动服务领域的专业积淀，并整合了Sinar Mas Group旗下Smartfren在4G、VoLTE和eSIM服务方面的创新成果。

以“Together, Moving Forward Without Limits”（同心同行，无限未来）为品牌主张，XLSMART致力于推动数字包容性，加速国家数字化进程，并为印尼创造长期价值。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

iBASIS Media Contact
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+ 44 7970 237682

Industry:

iBASIS

Details
Headquarters: Lexington, MA
CEO: Patrick George
Employees: 400
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

iBASIS Media Contact
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+ 44 7970 237682

More News From iBASIS

iBASIS从Telstra International收购全球语音、IPX及消息批发资产，并签署提供这些服务的长期协议

巴黎和悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的运营商及数字企业通信解决方案提供商iBASIS今日宣布，已与Telstra签署资产买卖协议(APA)，将收购Telstra International的批发语音、移动及消息客户合约。 该交易尚需获得监管批准，标志着iBASIS的商业规模、地理覆盖范围及亚太地区客户组合的重大扩展，不仅强化了其在香港和新加坡的业务布局，还首次进军澳大利亚和新西兰市场。此外，iBASIS将获得Digicel Pacific（Telstra International投资组合的一部分）国际批发语音服务的独家权利，覆盖巴布亚新几内亚、斐济、萨摩亚、汤加、瓦努阿图和瑙鲁。 该交易进一步巩固了iBASIS作为一级本土运营商国际批发服务首选合作伙伴及国际批发市场整合者的地位。 “与iBASIS的长期合作提供了一个战略机遇，既能增强我们的全球竞争力，又能确保国际语音客户的服务连续性和质量。我们完全相信iBASIS能够为我们的批发和零售客户提供无缝衔接的服务连续性，其在服务交付方面的良好记录和全球专业知识就是有力支撑。”Telstra Int...

iBASIS通过母公司Tofane Global的最新收购将Simfony纳入其全球物联网产品组合

马萨诸塞州莱克星顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为全球运营商和数字参与者提供通信解决方案的领先供应商iBASIS今天宣布，其母公司、国际领先的通信解决方案集团Tofane Global (TOFANE)收购了物联网平台即服务(Platform-as-a-Service)提供商和移动虚拟网络提供商(MVNE) Simfony。 此次收购丰富了iBASIS的物联网产品组合，为其全球连接服务增加了一个业务管理层，从而为客户创造了一站式服务。他们现在可以为远程可编程SIM卡(eSIM)提供一个功能齐全的物联网连接管理平台，涵盖从在线订购、配置、产品目录、设备生命周期控制、故障单、在线评分和计费到账户盈利的方方面面。 iBASIS对物联网产品线的扩充恰逢物联网连接市场对网络可靠性与安全性的需求激增。物联网连接市场预计在未来几年将实现两位数的增长。 通过这次收购，iBASIS在罗马尼亚增设一个技术开发中心，并加强了Simfony在荷兰总部的业务。Simfony管理层和团队将加入iBASIS，带来了行业专长和技术技能方面的非凡价值。 iBASIS首席执行官、TOFANE...

iBASIS物联网eSIM现已通过动态配置文件下载的方式在Verizon网络上启用

马萨诸塞州列克星敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--iBASIS今天宣布，Verizon已经通过动态配置文件下载方式提供一个本地配置文件，用于物联网与iBASIS Global Access for Things™ eSIM的连接。 在iBASIS的物联网连接中加入Verizon的本地配置文件可以为解决在美国的长期漫游挑战提供替代解决方案，帮助克服物联网漫游在技术、商业和监管方面所面临的潜在挑战。 一旦在某个区域内检测到带有iBASIS eSIM的设备，就会无线动态下载本地配置文件，然后将其作为本地或区域SIM卡使用，从而消除对漫游场景的需求。 对用户来说，Verizon配置文件可提供更强的全球覆盖和可靠性。iBASIS使用符合GSMA远程SIM配置集成标准的技术来连接Verizon的网络。Verizon提供的覆盖范围进一步提高iBASIS在LPWA和高数据覆盖方面的地位。所有连接到Verizon网络的设备都必须通过Verizon的“开放开发”认证，而使用iBASIS Global Access for Things™ eSIM等eSIM的设备还必须通过Ver...
Back to Newsroom