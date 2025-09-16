iBASIS y XLSMART anuncian acuerdo de servicios de gestión estratégica para gestionar el tráfico de autenticación móvil nacional e internacional

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, proveedor líder de soluciones de comunicaciones para operadores y actores digitales en todo el mundo, y PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), anteriormente conocida como PT XL Axiata Tbk y PT Smartfren Telecom Tbk, anunciaron hoy la celebración de un Acuerdo de Servicios de Gestión diseñado para mejorar la eficiencia y seguridad del tráfico de Autenticación Móvil que se provee en la red de XLSMART.

Este acuerdo es parte fundamental de la estrategia a largo plazo de XLSMART de fortalecer su negocio empresarial y servicios digitales. iBASIS servirá como la única puerta de enlace autorizada a nivel internacional y nacional para el tráfico de Autenticación Móvil hacia prefijos de red XL. El beneficio principal de esta colaboración es la seguridad mejorada para los clientes de XLSMART al asegurar que todos los pedidos de autenticación móvil se transporten en el canal iBASIS autorizado y legítimo. El acuerdo detalla una serie integral de responsabilidades cuyo fin es el de optimizar el transporte, las operaciones y la integridad de la autenticación, como así también brindar inteligencia comercial a XLSMART en el ecosistema de Autenticación Móvil que evoluciona con rapidez.

“Asociarnos con iBASIS nos permite optimizar la agregación y el transporte seguro del tráfico de Autenticación Móvil en todo el mercado”, señaló Feby Sallyanto, director de Soluciones Empresariales de XLSMART. “Su red global, junto con una vasta experiencia en el mercado de productos de voz, operaciones y desarrollo comercial garantiza un suministro fluido a nuestra red”.

“Nos complace haber sido elegidos por XLSMART como su socio para la Autenticación Móvil y estamos sumamente comprometidos con brindar servicios gestionados integrales que ayuden a fortalecer el liderazgo de mercado de XLSMART ”, manifestó Patrick George, director ejecutivo de iBASIS. “Con nuestra infraestructura avanzada, volumen sin precedentes de relaciones con los clientes e inteligencia estratégica de mercado global, apoyaremos a XLSMART para brindar autenticación legítima y transparente para los clientes en todo el mundo, aprovechando oportunidades nuevas e impulsando la innovación permanente en esta área”.

El modelo de servicios gestionados de iBASIS para la Autenticación Móvil brinda información y control integrales en todo el tráfico de Autenticación Móvil. XLSMART también aprovecha el monitoreo y la gestión de tráfico en tiempo real de iBASIS, y las recomendaciones estratégicas basadas en tendencias del mercado en evolución, permitiendo que XLSMART optimice su cartera de Autenticación.

Acerca de iBASIS

iBASIS es el proveedor líder de soluciones de comunicaciones con el que los operadores y participantes del sector digital de todo el mundo pueden rendir y transformarse. iBASIS es el primer especialista independiente en comunicaciones y proveedor de intercambio de tráfico basado en IP (IPX) de primer nivel con más de 800 destinos LTE. En la actualidad, iBASIS presta servicio a más de 1000 clientes en 28 ubicaciones de todo el mundo. iBASIS optimiza la conectividad, la calidad y la seguridad a nivel mundial para que los clientes obtengan un alto rendimiento en voz, mensajería SMS A2P, datos móviles, roaming 5G e IoT.

Acerca de XLSMART

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (“XLSMART” o “IDX: EXCL”) es la compañía de telecomunicaciones integradas más nueva de Indonesia, creada mediante la fusión de PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk y PT Smart Telecom. Con el espíritu de "innovación con corazón", XLSMART está dispuesta a liderar la era digital de Indonesia al brindar conectividad confiable e inclusiva, y está lista para encarar el futuro para más de 82,6 millones de clientes en todo Indonesia.

Con un legado de excelencia tecnológica y atención al cliente de dos grandes compañías, XLSMART combina la experiencia de XL Axiata en servicios móviles y sigue formando parte de Axiata Group, como así también las innovaciones de Smartfren en servicios 4G, VoLTE y eSIM como parte de Sinar Mas Group.

Con el eslogan "Juntos, avanzando sin límites", XLSMART se compromete a promover la inclusión digital, acelerar el progreso nacional y crear valor a largo plazo para Indonesia.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.