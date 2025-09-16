Andersen Consulting amplía su oferta de ciberseguridad y tecnología con la incorporación de Move

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting acaba de firmar un acuerdo de colaboración con Move, empresa líder en infraestructura de TI, servicios gestionados y soluciones digitales para empresas con presencia en Noruega y Suecia.

Fundada en 1989, Move ofrece servicios de consultoría, soluciones de TI y servicios gestionados. Su experiencia abarca temas de ciberseguridad, soluciones en la nube, soluciones de servidor y almacenamiento, comunicaciones de red y adopción de la IA. Move colabora con empresas medianas y grandes para diseñar, implementar y operar entornos de TI seguros, escalables y preparados para el futuro.

“Esta colaboración representa una oportunidad emocionante para crear aún más valor para nuestros clientes”, comentó Roald Sannæs, director general de Move. “Con nuestras capacidades y el alcance global y la experiencia de Andersen Consulting, podemos ofrecer soluciones más integrales que ayudarán a las organizaciones a resolver los retos actuales y anticiparse a las oportunidades del futuro”.

“Move se ha ganado una sólida reputación en Noruega por su excelencia técnica y su compromiso con el éxito de los clientes”, declaró Mark L. Vorsatz, presidente mundial y director ejecutivo de Andersen. “Esta colaboración ayudará a los clientes a manejarse por entornos complejos con claridad, rapidez y confianza, al tiempo que los posicionará para un crecimiento sostenido en una economía cada vez más digital”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto completo de servicios que van desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 20 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

