Mirion se asocia con OIEA para mejorar la seguridad de la radiación a escala global

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion (NYSE: MIR), proveedor líder de soluciones avanzadas de seguridad radiológica, ha suscrito un acuerdo de colaboración y acuerdos prácticos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el foro intergubernamental central mundial para la cooperación científica y técnica en el ámbito nuclear, con el objetivo de cooperar en el ámbito de la detección y la medición de las radiaciones. En el marco de esta colaboración, la instrumentación avanzada y el profundo conocimiento de Mirion sobre la radiación ionizante se combinarán con la experiencia y la influencia del OIEA para promover el uso seguro de la tecnología nuclear a nivel mundial.

Colaboración en pos de la seguridad pública

El OIEA desempeña una función crucial a la hora de facilitar el uso pacífico de la ciencia y la tecnología nuclear entre sus Estados miembros. Durante más de cincuenta años, las tecnologías avanzadas de detección y medición de las radiaciones de Mirion se han aplicado para apoyar iniciativas del OIEA, en particular, para la medición de la radiactividad ambiental, la protección de las instalaciones nucleares y el aseguramiento de la calidad en aplicaciones médicas.

Mediante sus acuerdos de colaboración con el OIEA, Mirion aplicará su experiencia en detección y medición de las radiaciones para seguir apoyando las iniciativas del OIEA, entre ellas:

Colaboración activa en proyectos clave del Laboratorio TERC del OIEA

Capacitación y desarrollo de capacidades, incluido el desarrollo de material educativo y cursos de capacitación

Asistencia en la medición de las muestras y el intercambio de datos de medición

Apoyo a un becario durante un año con la beca "Mirion Scholarship"

Mirion también brindará asistencia a las capacidades analíticas del laboratorio del TERC con la donación de instrumentos y software para facilitar la capacitación, las pruebas y la evaluación, así como en las tareas de análisis de las pruebas.

"Estamos orgullosos de ser la primera corporación en firmar un acuerdo práctico con el Laboratorio del TERC y el OIEA", señaló Thomas Logan, presidente y director ejecutivo de Mirion. "Mirion se ha comprometido a aplicar nuestro conocimiento sobre la radiación ionizante para mejorar las condiciones del ser humano. Esta colaboración con amplía nuestra capacidad para aprovechar nuestra experiencia conjunta y mejorar la seguridad de la radiación y sus actividades relacionadas en todo el mundo".

Ampliación de la colaboración permanente

El acuerdo práctico consolidará el compromiso de Mirion con las iniciativas del OIEA hasta la fecha. En particular, promoverá la capacitación de los representantes de más de 100 Estados Miembro para el programa de pruebas de aptitud a escala mundial del OIEA, cuyo objetivo es ampliar las capacidades de medición y análisis de los laboratorios de los Estados miembros y fomentar un mayor control de la calidad a escala mundial. Además, Mirion fue invitada a asistir al 69.o Congreso General del OIEA en Viena, siendo parte de la delegación de la industria estadounidense del Instituto de Energía Nuclear, para participar en los debates sobre la cooperación mundial en el ámbito nuclear.

"Este acuerdo entre el OIEA y Mirion mejorará la capacitación, la investigación y la innovación, además de contribuir a nuestra misión de ampliar el acceso a la tecnología y la ciencia nuclear con fines pacíficos, sin dejar de darle prioridad a la seguridad", explicó Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA. "También es un buen ejemplo de eficaci en la cooperación entre el Organismo y el sector privado".

Acerca de Mirion

Mirion (NYSE: MIR) es líder mundial en seguridad radiológica, ciencia y medicina y potencia las innovaciones que brindan una protección vital al tiempo que aprovechan el potencial transformador de la radiación ionizante en una enorme variedad de mercados finales. Centrado en la energía nuclear y la seguridad, el grupo Mirion Technologies se compromete a impulsar los avances en energía nuclear a través de tecnologías y conocimientos probados en materia de seguridad radiológica. Dedicado a impulsar los mejores resultados en beneficio de los pacientes, el grupo Mirion Medical se centra en mejorar la calidad de la atención oncológica con su amplia gama de soluciones que mejoran la prestación de los servicios y garantizan la seguridad en todo el panorama médico. Con sede en Atlanta (Georgia, EE. UU.), Mirion emplea a unas 2800 personas y opera en 12 países. Más información en https://www.mirion.com/.

