LTIマインドツリー、Shopifyと提携してAIコマース・センター・オブ・エクセレンスを開設

ムンバイ、インド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなテクノロジー・コンサルティングおよびデジタルソリューション企業でありLTIマインドツリー［NSE：LTIM、BSE：540005］は、企業向けAI搭載型コマース・プラットフォームを提供するShopifyと提携したことを発表しました。Shopifyは、企業がオンラインストアを立ち上げ、管理し、成長させることを可能にします。LTIマインドツリーはこのShopifyプラットフォームを活用することで、AI対応のデジタル・コマース向けセンター・オブ・エクセレンス（CoE）を設立し、世界の企業がAIのスピードで変革を実現し、大規模なイノベーションを推進できるよう支援します。

LTIマインドツリーのAI主導型エージェンシー・ユニットである「LTIマインドツリー・インタラクティブ」は、世界各地のCMOを対象に、エンタープライズ・デジタルコマース変革の次の波を推進しています。数百万のマーチャントから信頼を集めるShopifyは、あらゆる規模の小売事業を立ち上げ、拡大し、マーケティングし、運営するための信頼性の高いツールを提供する、商取引に不可欠なインターネット基盤を提供しています。LTIマインドツリーはこのShopifyプラットフォームを活用し、AI駆動のセンター・オブ・エクセレンスを推進し、以下を実現する世界水準のCoEを構築します。

  • 企業が競争をリードできるよう支援する高度なAIコマース機能を構築します。
  • 業界特化型アクセラレーターを開発し、市場投入を迅速化します。
  • レガシーから最新プラットフォームへの円滑な移行を可能にする移行ツールキットを提供します。
  • 大規模に人材のスキルを向上させるための加速型学習プログラムを設計します。
  • 新たな統合機能やケイパビリティの構築に向けた共同投資を推進。

このセンター・オブ・エクセレンスは、将来に備えたデジタルコマースの構築を目指すものであり、企業が急速に変化するビジネス環境でスピード、スケール、レジリエンスを実現できるよう支援します。

「このたびShopifyと提携し、デジタルコマース・センター・オブ・エクセレンスを立ち上げ、グローバル顧客の変革を加速できることを大変うれしく思います。当社の実績ある専門知識と、ShopifyのAI搭載プラットフォームを組み合わせることで、ブランドがより迅速に立ち上げ、より賢く拡大できるよう支援します。私たちは共に、AIファーストの世界における商取引の未来を形作っています。」と、LTIマインドツリーのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼グローバル・ヘッド・オブ・インタラクティブ・サービスであるスジャイ・セン博士が述べました。

Shopify APACのパートナーシップ部門ディレクターであるリース・ファーナー氏は、次のように述べています。「今回のAIコマース・センター・オブ・エクセレンスは、企業がより迅速にモダナイズを進め、複雑性と総コストを削減し、AIファーストで安全かつスケーラブルなコマース・プラットフォームによって新たな成長を実現することを支援します。LTIマインドツリーの深い業界知識とエンジニアリングの専門性を、Shopifyのエンタープライズ機能と組み合わせることで、レガシースタックからの移行を加速し、業界特化型アクセラレーターを提供し、エコシステム全体で人材のスキル向上を推進します。これにより、地域およびグローバルブランドは、アイデアから成果へと数週間で移行することが可能になります。」

LTIマインドツリーについて

LTIマインドツリーは、業界横断で企業がビジネスモデルを再構築し、イノベーションを加速し、デジタル技術を活用して成長を最大化できるよう支援する、グローバルなテクノロジー・コンサルティングおよびデジタル・ソリューション企業です。700社を超えるクライアントのデジタル変革パートナーとして、豊富な業界知識と技術的専門性を活かし、融合が進む世界において優れた競争優位性、顧客体験、ビジネス成果の実現を支援しています。40か国以上の8万3,000人を超える優秀で起業家精神あふれる人材に支えられ、ラーセン・アンド・トゥブロ・グループ傘下のLTIマインドツリーは、最も複雑なビジネス課題を解決し、大規模な変革を実現しています。詳細は、www.ltimindtree.comをご覧ください。

