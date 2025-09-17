LTIマインドツリー、Shopifyと提携してAIコマース・センター・オブ・エクセレンスを開設

ムンバイ、インド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルなテクノロジー・コンサルティングおよびデジタルソリューション企業でありLTIマインドツリー［NSE：LTIM、BSE：540005］は、企業向けAI搭載型コマース・プラットフォームを提供するShopifyと提携したことを発表しました。Shopifyは、企業がオンラインストアを立ち上げ、管理し、成長させることを可能にします。LTIマインドツリーはこのShopifyプラットフォームを活用することで、AI対応のデジタル・コマース向けセンター・オブ・エクセレンス（CoE）を設立し、世界の企業がAIのスピードで変革を実現し、大規模なイノベーションを推進できるよう支援します。

LTIマインドツリーのAI主導型エージェンシー・ユニットである「LTIマインドツリー・インタラクティブ」は、世界各地のCMOを対象に、エンタープライズ・デジタルコマース変革の次の波を推進しています。数百万のマーチャントから信頼を集めるShopifyは、あらゆる規模の小売事業を立ち上げ、拡大し、マーケティングし、運営するための信頼性の高いツールを提供する、商取引に不可欠なインターネット基盤を提供しています。LTIマインドツリーはこのShopifyプラットフォームを活用し、AI駆動のセンター・オブ・エクセレンスを推進し、以下を実現する世界水準のCoEを構築します。

企業が 競争をリード できるよう支援する高度なAIコマース機能を構築します。

できるよう支援する高度なAIコマース機能を構築します。 業界特化型アクセラレーター を開発し、市場投入を迅速化します。

を開発し、市場投入を迅速化します。 レガシーから最新プラットフォームへの円滑な移行を可能にする 移行ツールキット を提供します。

を提供します。 大規模に人材のスキルを向上させるための 加速型学習プログラム を設計します。

を設計します。 新たな統合機能やケイパビリティの構築に向けた共同投資を推進。

このセンター・オブ・エクセレンスは、将来に備えたデジタルコマースの構築を目指すものであり、企業が急速に変化するビジネス環境でスピード、スケール、レジリエンスを実現できるよう支援します。

「このたびShopifyと提携し、デジタルコマース・センター・オブ・エクセレンスを立ち上げ、グローバル顧客の変革を加速できることを大変うれしく思います。当社の実績ある専門知識と、ShopifyのAI搭載プラットフォームを組み合わせることで、ブランドがより迅速に立ち上げ、より賢く拡大できるよう支援します。私たちは共に、AIファーストの世界における商取引の未来を形作っています。」と、LTIマインドツリーのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼グローバル・ヘッド・オブ・インタラクティブ・サービスであるスジャイ・セン博士が述べました。

Shopify APACのパートナーシップ部門ディレクターであるリース・ファーナー氏は、次のように述べています。「今回のAIコマース・センター・オブ・エクセレンスは、企業がより迅速にモダナイズを進め、複雑性と総コストを削減し、AIファーストで安全かつスケーラブルなコマース・プラットフォームによって新たな成長を実現することを支援します。LTIマインドツリーの深い業界知識とエンジニアリングの専門性を、Shopifyのエンタープライズ機能と組み合わせることで、レガシースタックからの移行を加速し、業界特化型アクセラレーターを提供し、エコシステム全体で人材のスキル向上を推進します。これにより、地域およびグローバルブランドは、アイデアから成果へと数週間で移行することが可能になります。」

