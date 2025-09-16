TreviPay refuerza la oferta de pago por factura de Walmart Business

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, plataforma de pagos B2B totalmente gestionada, ha colaborado con Walmart Business para lanzar la siguiente fase del programa Pay By Invoice del minorista, que permite a las empresas clientes acceder a una línea de crédito con plazos netos de 30 días, gracias a la nueva generación de pagos de TreviPay y la tecnología de automatización de cuentas por cobrar. Esta función está disponible para compras en línea, a través de la aplicación Walmart Business o en tienda.

Un estudio realizado por Murphy Research para TreviPay entre 300 clientes empresariales de todo el mundo reveló que el 85 % de los compradores desean tener la opción de pagar en términos netos, incrementando la probabilidad de que compren más con este método.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.