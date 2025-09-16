-

iBASIS en XLSMART kondigen strategische beheersovereenkomst aan voor het beheer van internationaal en binnenlands mobiel authenticatieverkeer

From left to right Andrijanto Muljono, Director & Chief Enterprise & Strategic Relationship Officer, XLSmart Patrick George, CEO, iBASIS

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, de toonaangevende leverancier van communicatieoplossingen voor exploitanten en digitale spelers wereldwijd, en PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), voorheen bekend als PT XL Axiata Tbk en PT Smartfren Telecom Tbk, hebben vandaag de ondertekening aangekondigd van een beheersovereenkomst die is ontworpen om de efficiëntie en beveiliging van mobiel authenticatieverkeer dat naar het XLSMART-netwerk wordt verzonden, te verbeteren.

Deze overeenkomst is een belangrijk onderdeel van de langetermijnstrategie van XLSMART om zijn zakelijke activiteiten en digitale diensten te versterken. iBASIS zal dienen als de unieke internationale en binnenlandse geautoriseerde gateway voor mobiel authenticatieverkeer naar XL-netwerkprefixen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

