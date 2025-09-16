NIQ entra a far parte del network Decentriq per permettere agli esperti di marketing e alle agenzie di tutta Europa la collaborazione sicura dei dati

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, azienda leader mondiale nel settore della consumer intelligence, sta stringendo un sodalizio strategico con Decentriq per consentire la collaborazione dei dati per casi d'uso mediatico in Europa. Grazie al sodalizio, le informazioni di alta qualità sui consumatori di NIQ, compresi dati relativi agli acquisti digitali, verranno resi per la prima volta disponibili alle clean room che tutelano la privacy di Decentriq, permettendo ai pubblicitari e alle agenzie di utilizzare i dati per la profilazione della audience e la misurazione closed loop.

L'ampliamento oltre le informazioni sui consumatori

NIQ sta ampliando i suoi servizi all'ecosistema dei dati e dei media attraverso clean room che proteggono la privacy, creando per le agenzie di marketing e pubblicitarie nuove opportunità per arricchire le proprie informazioni dirette sui dati, informare le strategie di audience e misurare i risultati delle vendite.

Come spiega Pierre Cholet, Direttore del servizio clienti presso Decentriq, “Da anni NIQ è un nome fidato nella comprensione del comportamento di acquisto dei consumatori. Oggi, integrando i propri dati nella clean room di Decentriq, i pubblicitari e le agenzie possono utilizzare questi ricchi dati sul pubblico in modi che tutelano la privacy. Questo aiuta i pubblicitari e le agenzie a sbloccare nuovo valore da una delle banche dati sui consumatori più autorevoli in Europa”.

Dati sugli acquisti digitali di NIQ

La prima banca dati NIQ disponibile attraverso la clean room di Decentriq sarà costituito dai dati sugli acquisti digitali (Digital Purchase) di NIQ, una panel di marketing conforme al GDPR che cattura dati di acquisto attraverso ricevute elettroniche fornite da rivenditori, mercati e piattaforme di ecommerce. Attraverso questa collaborazione, i clienti di Decentriq avranno accesso a una delle più complete visioni del comportamento di acquisto digitale in varie categorie, indipendenti dal settore retail, per guidare le proprie decisioni mediatiche.

“Siamo entusiasti di estendere la nostra presenza nell'ecosistema mediatico europeo attraverso una collaborazione strategica con Decentriq, che condivide il nostro impegno per la sicurezza e la trasparenza, dando nel contempo informazioni esclusive ai pubblicitari e agli acquirenti di servizi mediatici. Insieme, offriamo ai pubblicitari, alle agenzie e ai proprietari di media nuovi modi di collaborare e aumentare l'efficienza del proprio marketing”, ha dichiarato Maureen Stapleton, Responsabile commerciale, NIQ Media, Europa. “Noi di NIQ Media ci concentriamo sul portare la Full View dei consumatori ai clienti mediatici, sbloccando conoscenze più intelligenti per nuovi mercati e verticali. Stiamo creando soluzioni che scalano a livello globale pur restando radicate in realtà locali e vediamo la nostra relazione con Decentriq come un modo efficiente di soddisfare le esigenze uniche dei nostri clienti europei”.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è una delle principali aziende di intelligence nel settore consumer, che offre la comprensione più completa del loro comportamento di acquisto e rivela nuovi percorsi di crescita. Abbiamo operazioni in oltre 90 Paesi, che rappresentano circa l’85% della popolazione mondiale e oltre 7,2 trilioni di dollari in spesa dei consumatori globale. Con un lettura olistica del settore retail e i dati più completi sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre la Full View™, la visione completa. Per maggiori informazioni, visitare www.niq.com.

