Wind River et Hyundai Mobis coopèrent pour faire progresser le développement de véhicules définis par logiciel

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River, filiale d'Aptiv, leader mondial des logiciels de la périphérie intelligente, a annoncé aujourd'hui la finalisation de Mobis Development Studio, un environnement de développement intégré pour véhicules définis par logiciel (SDV), créé en collaboration avec Hyundai Mobis. Ce système associe l'infrastructure de développement de véhicules cloud de Hyundai Mobis au Wind River® Studio Developer afin d'accélérer l'innovation des SDV de nouvelle génération.

Mobis Development Studio est une plateforme de développement Web unifiée offrant une interface utilisateur intuitive adaptée à des calculateurs électroniques (ECU) spécifiques, ainsi que des capacités de développement ultra-rapides et des outils de test automatisés. Grâce à une gestion avancée du cycle de vie des logiciels, la plateforme améliore considérablement la qualité logicielle et l'efficacité du développement, ce qui permet à Hyundai Mobis de poursuivre sa transformation vers une entreprise de technologies de mobilité centrée sur le logiciel.

Cet environnement de développement de nouvelle génération exploite les principales fonctionnalités de Wind River Studio Developer, notamment les outils de collaboration, les cadres d'automatisation et les modules de test shift-left qui permettent d'avoir une validation anticipée dans le cycle de développement.

« Alors que l'industrie automobile poursuit son évolution vers un avenir plus intelligent et autonome, le principal moteur de cette transformation, c'est le logiciel », a déclaré Sandeep Modhvadia, directeur produit chez Wind River. « En collaboration avec Hyundai Mobis, nous avons lancé un framework de développement de nouvelle génération qui couvre les environnements cloud et edge et offre une gestion robuste du cycle de vie. Ensemble, nous permettons aux constructeurs automobiles d'innover plus rapidement, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et d'accélérer l'avenir du véhicule défini par logiciel. Nous félicitons Hyundai Mobis pour avoir franchi cette étape importante ».

« Grâce à cette collaboration avec Wind River, nous espérons améliorer considérablement l'automatisation tout au long du cycle de développement des véhicules et accélérer l'innovation dans le développement de logiciels pour véhicules intelligents de nouvelle génération », a déclaré Soo-Kyung Jung, vice-président exécutif et responsable de la division Électronique automobile de Hyundai Mobis. « Cet environnement de développement est non seulement très automatisé, mais il évolue également rapidement vers un système de développement de nouvelle génération alimenté par l'IA ».

En associant les atouts des deux entreprises, ce partenariat a permis de créer une infrastructure logicielle de pointe optimisée pour les véhicules utilitaires légers. Les équipes ont étroitement aligné leurs méthodologies de développement pour accélérer la conception, le développement et le déploiement des systèmes automobiles, tout en favorisant une livraison évolutive et durable tout au long du cycle de vie du véhicule.

Wind River Studio Developer est une plateforme DevSecOps cloud conçue pour accélérer le développement, le déploiement et l'exploitation de systèmes critiques de la périphérie intelligente. Prenant en charge des pratiques agiles telles que l'intégration continue (CI), la livraison continue (CD) et les tests continus (CT), la plateforme aide les équipes à relever les défis de l'automatisation. En stimulant la collaboration, en permettant des tests en amont (shift-left) et en améliorant l'agilité, Studio Developer contribue à accroître la valeur à long terme des systèmes automobiles complexes.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

