LTIMindtree与Shopify合作设立AI电商卓越中心

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]宣布与Shopify建立合作伙伴关系。Shopify是面向企业的AI驱动电商平台，助力企业开设、管理和拓展在线商店。借助Shopify平台，LTIMindtree将设立AI赋能的数字商务卓越中心(CoE)，帮助全球企业以AI速度实现转型并开展规模化创新。

作为LTIMindtree旗下以AI为导向的代理部门，LTIMindtree Interactive正为全球首席营销官推动企业数字商务转型的下一波浪潮。Shopify深受数百万商家信赖，为商务活动提供必要的互联网基础设施，同时提供启动、拓展、营销和运营任意规模零售业务的可靠工具。LTIMindtree将依托Shopify平台，打造AI驱动的卓越中心，构建一流的能力体系，具体包括：

  • 构建先进的AI商务能力，帮助企业保持竞争优势
  • 开发行业专属加速器，加快产品上市速度。
  • 提供迁移工具包，实现从传统平台到现代平台的无缝过渡。
  • 设计加速学习项目，大规模提升人才技能。
  • 推动共建新集成与新能力的联合投资

该卓越中心彰显了双方打造面向未来的数字商务的承诺，助力企业在快速演变的商业环境中实现速度、规模与韧性的协同发展。

LTIMindtree执行副总裁兼全球互动服务负责人Sujay Sen博士表示：“我们很高兴与Shopify合作设立数字商务卓越中心，为全球客户加速转型进程。通过将我们的成熟专业知识与Shopify的AI驱动平台相结合，我们助力品牌更快启动业务、更智能地拓展规模。双方将携手合作，共同塑造AI优先世界中的电商未来。”

Shopify亚太区伙伴关系总监Rhys Furner表示：“该AI电商卓越中心将帮助企业加速现代化进程，降低复杂性与总体成本，并通过AI优先、安全且可扩展的商务平台释放新的增长潜力。通过将LTIMindtree深厚的行业与工程专业知识与Shopify的企业级能力相结合，我们将加速传统架构的迁移，提供特定于行业的加速器，并在整个生态系统中提升人才技能，从而让本地与全球品牌能在数周内实现从创意到落地的跨越。”

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性技术咨询与数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术的力量重新构想商业模式、加速创新并实现最大程度的增长。LTIMindtree已成为700多家客户的数字化转型合作伙伴，利用其广泛的领域和技术专长，帮助在不断融合的世界实现卓越的差异化竞争优势、客户体验和业务成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多个国家拥有超过83,000名勇于开拓创新的专业人才，致力于解决最复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问www.ltimindtree.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人： Michelle Kumar | 全球媒体关系 | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

