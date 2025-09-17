Andersen Consulting通过新增合作公司Move拓展网络安全和技术服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting已与Move签署合作协议，后者是IT基础设施、托管服务和企业数字解决方案领域的领军企业，业务遍及挪威和瑞典。

Move成立于1989年，提供咨询服务、IT解决方案和托管服务。该公司的专业领域涵盖网络安全、云解决方案、服务器和存储解决方案、网络通信以及AI应用。Move与大中型企业合作，设计、实施和运营安全、可扩展且面向未来的IT环境。

Move董事总经理Roald Sannæs表示：“此次合作代表着一个令人振奋的机遇来为客户创造更大的价值。凭借我们的能力以及Andersen Consulting的全球影响力和专业知识，我们能够提供更全面的解决方案，帮助组织解决当下的挑战并预见未来的机遇。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Move因其技术卓越性和对客户成功的承诺，在挪威赢得了良好声誉。此次合作将帮助客户以清晰、快速和自信的方式应对复杂问题，同时使他们在日益数字化的经济中实现持续增长。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。