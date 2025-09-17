-

Andersen Consulting rozszerza ofertę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i technologii, nawiązując współpracę z firmą Move

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą Move, wiodącym dostawcą infrastruktury informatycznej, usług zarządzanych i cyfrowych rozwiązań dla firm prowadzącym działalność w Norwegii oraz Szwecji.

Założona w 1989 r. firma Move świadczy usługi konsultingowe, dostarcza rozwiązania informatyczne i oferuje usługi zarządzane. Jej wiedza fachowa obejmuje kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, rozwiązaniami w chmurze, serwerami i rozwiązaniami do przechowywania danych, komunikacją w sieci oraz wdrażaniem AI. Move współpracuje ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, aby projektować, wdrażać i obsługiwać bezpieczne, skalowalne środowiska informatyczne przygotowane na wyzwania przyszłości.

– Zawarcie tej współpracy otwiera przed nami znakomite możliwości, które przyniosą naszym klientom jeszcze więcej korzyści – powiedział Roald Sannæs, dyrektor zarządzający Move. – Nasze zdolności w połączeniu z globalnym zasięgiem i specjalistyczną wiedzą Andersen Consulting umożliwią dostarczanie bardziej kompleksowych rozwiązań, aby pomagać organizacjom w stawianiu czoła dzisiejszym wyzwaniom oraz przewidywaniu szans, jakie może przynieść jutro.

– Firma Move cieszy się solidną renomą w Norwegii ze względu na doskonałość techniczną oraz zaangażowanie na rzecz sukcesu klientów – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Nawiązanie tej współpracy pozwoli nam pomóc klientom w stawieniu czoła zawiłościom bez wątpliwości, w pożądanym tempie oraz z należytą pewnością, a tym samym zapewnić im wszystko, co niezbędne dla trwałego rozwoju w kontekście gospodarki, w której wymiar cyfrowy zyskuje coraz większe znaczenie.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

