NIQ y Displayce colaboran para llevar la medición de ventas al mercado europeo de publicidad DOOH

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, líder en inteligencia de consumo, y Displayce, pionera en tecnología especializada en publicidad Out-of-Home han unido sus fuerzas para aportar capacidades avanzadas de medición al mercado europeo de DOOH. Combinando la inteligencia de consumo de confianza de NIQ con los datos de la plataforma de activación de medios de Displayce, ahora los anunciantes pueden relacionar las campañas DOOH con el rendimiento de las ventas en tienda, impulsando la transparencia y la responsabilidad en todo el ecosistema DOOH.

Durante mucho tiempo, NIQ ha sido una fuente fiable de información sobre las compras de los consumidores para fabricantes y minoristas, captando el comportamiento de compra de millones de hogares en más de 90 países. Ahora, NIQ está ampliando su experiencia y conocimientos hacia el ecosistema de los medios de comunicación, proporcionando a los anunciantes y agencias nuevos activos de datos y soluciones de medición para conocer mejor a los consumidores e impulsar un mejor retorno de la inversión.

A través de esta colaboración, NIQ y Displayce están impulsando el ecosistema DOOH hacia soluciones más dirigida, transparentes y orientadas a los resultados, presentando a las marcas las herramientas para tomar decisiones más inteligentes sobre los medios de comunicación y comprender el retorno real de la inversión publicitaria (ROAS).

Como parte de esta colaboración, la medición del incremento de ventas DOOH estará disponible en Francia, directamente a través de la plataforma de compra de medios de Displayce. La solución vincula las zonas expuestas de las tiendas con los datos de ventas minoristas, lo cual permite a los profesionales del marketing realizar un seguimiento de las transacciones antes, durante y después de una campaña. Gracias a la comparación del comportamiento de compra en las zonas expuestas a los anuncios DOOH con las zonas de control, los anunciantes pueden analizar claramente el impacto que tienen sus inversiones para así optimizar futuras activaciones.

«Nos congratula ampliar nuestra presencia en el mercado DOOH europeo a través de esta relación estratégica con Displayce, que comparte nuestro compromiso con la innovación, la seguridad de los datos y la transparencia. Juntos, ayudaremos a anunciantes y agencias a comprender mejor a los consumidores y a medir de forma más eficaz el impacto de las campañas», afirma Maureen Stapleton, responsable comercial de NIQ Media en Europa. «El DOOH es un canal cada vez con mayor peso para los anunciantes y una parte esencial de nuestra estrategia en NIQ Media. Nos centramos en ayudar a anunciantes y agencias a tomar decisiones seguras, respaldadas por información real sobre los consumidores, y nuestra relación con Displayce nos permite comercializar soluciones más inteligentes y basadas en datos».

«Nuestra prioridad en Displayce es presentar a los anunciantes resultados medibles y orientados al negocio. Junto a NIQ, podemos demostrar claramente cómo el DOOH programático sirve al rendimiento de las ventas minoristas, a la vez que reforzamos la confianza en el canal. La colaboración también refleja nuestra visión común de construir un ecosistema más transparente y responsable, que posibilite que los anunciantes tomen decisiones basadas en datos y capturar realmente el valor del DOOH en el mix de medios», dijo Laure Malergue, consejera delegada y fundadora de Displayce.

Para celebrar este anuncio, NIQ y Displayce estarán presentes en el DOOH Café de DMEXCO en Colonia los días 17 y 18 de septiembre.

Acerca de NIQ

NielsenIQ (NIQ) es una empresa líder en inteligencia del consumidor, permite comprensión más completa del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas posibles vías de crecimiento. Con presencia en más de 90 países, cubrimos aproximadamente el 85 % de la población mundial y más de 7,2 billones de dólares en gasto global de los consumidores. Con una lectura holística del comercio minorista y la información más completa sobre el consumidor, obtenida gracias a análisis avanzados a través de plataformas de última generación, NIQ ofrece el planteamiento Full View™. Para más información, visite www.niq.com.

Acerca de Displayce

Displayce es una suite tecnológica especializada y pionera para publicidad Out-of-Home, diseñada para responder a las necesidades de marcas, agencias y propietarios de medios de todo el mundo. Con su Plataforma de Medios (DSP), Displayce conecta a anunciantes y agencias con más de 1.600.000 vallas publicitarias ubicadas en 80 países, ofreciéndoles el mayor inventario DOOH del mundo, para que puedan comercializar campañas digitales Out-of-Home contextualizadas, sin cookies y de gran impacto. Displayce Data Platform (DMP) centraliza, modela y activa datos de primera y segunda parte vinculados al inventario OOH de los propietarios de medios, para poder diseñar propuestas de campañas relevantes y de alto rendimiento para las marcas. Fundada en 2014 en Burdeos, Displayce tiene presencia física en 8 países (Francia, España, Reino Unido, Bélgica, Italia, Alemania, Brasil y Emiratos Árabes Unidos). Desde julio de 2022, JCDecaux posee una participación mayoritaria en la estructura. www.displayce.com

