NIQ werkt samen met Decentriq Network om beveiligde gegevenssamenwerking mogelijk te maken voor marketeers en agentschappen in Europa

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, een toonaangevend bedrijf dat zich toelegt op consumenteninformatie, gaat een strategische relatie aan met Decentriq om gegevenssamenwerking mogelijk te maken voor mediagebruik in Europa. Via de relatie zullen NIQ's hoogwaardige consumenteninzichten, waaronder digitale aankoopgegevens, voor de eerste keer beschikbaar zijn in Decentriq's privacybeschermende cleanrooms waardoor adverteerders en agentschappen de gegevens kunnen gebruiken voor doelgroepanalyse en closed-loop meting.

Verder reiken dan klanteninzichten

NIQ breidt zijn diensten uit naar het gegevens- en mediaecosysteem via privacybeschermende cleanrooms waardoor nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor marketing- en reclamebureaus om hun first-party gegevensinzichten te verrijken, doelgroepstrategieën te informeren en verkoopresultaten te meten.

Zoals Pierre Cholet, Chief Customer Officer bij Decentriq, uitlegt, “NIQ is al lang een vertrouwde naam in het begrijpen van het aankoopgedrag van consumenten. Door hun gegevens te integreren in Decentriq's cleanroom kunnen adverteerders en agentschappen deze waardevolle doelgroepgegevens op een privacyveilige manier aanwenden. Dit zal adverteerders en agentschappen helpen om nieuwe waarde te creëren van één van de meest toonaangevende klantengegevensreeksen in Europa."

Digitale aankoopgegevens van NIQ

De eerste NIQ-gegevensreeks beschikbaar via Decentriq's cleanroom zal digitale aankoopgegevens van NIQ zijn, een AVG-conform marketingpanel dat aankoopgegevens verzamelt via elektronische ontvangstbewijzen van detailhandelaren, marktplaatsen en e-commerceplatforms. Via de samenwerking zullen Decentriq's klanten toegang krijgen tot één van de meest uitgebreide, detailhandelonafhankelijke inzichten in digitaal aankoopgedrag in categorieën om als leidraad te dienen voor hun mediabeslissingen.

“We zijn verheugd om onze voetafdruk uit te breiden in het Europese mediaecosysteem via een strategische samenwerking met Decentriq, die onze toezegging deelt voor beveiliging en transparantie, terwijl marketeers en media-inkopers unieke inzichten krijgen. Samen bieden we adverteerders, agentschappen en media-eigenaren nieuwe manieren om samen te werken en hun marketingeffectiviteit te verbeteren." zei Maureen Stapleton, Commercial Lead, NIQ Media, Europa." Bij NIQ Media focussen we ons op mediaklanten een volledig beeld te geven van consumenten waardoor slimmere inzichten worden gecreëerd voor nieuwe markten en verticale markten. We creëren oplossingen die mondiaal opschalen, terwijl we gefocust blijven op lokale realiteiten en onze relatie met Decentriq zien als een goede manier om te voldoen aan de unieke behoeften van onze Europese klanten.”

