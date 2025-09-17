Andersen Consulting expande oferta de segurança cibernética e tecnologia com a adição da Move

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firmou um acordo de colaboração com a Move, uma empresa líder em infraestrutura de TI, serviços gerenciados e soluções digitais empresariais, com atuação na Noruega e na Suécia.

Fundada em 1989, a Move oferece serviços de consultoria, soluções de TI e serviços gerenciados. A experiência da empresa abrange segurança cibernética, soluções em nuvem, soluções de servidor e armazenamento, comunicações em rede e implementação de IA. A Move colabora com empresas de médio e grande porte na criação, implementação e operação de ambientes de TI seguros, expansíveis e prontos para o futuro.

"Esta colaboração representa uma oportunidade empolgante de agregar ainda mais valor para nossos clientes", disse Roald Sannæs, diretor administrativo da Move. "Com nossas habilidades e o extenso alcance e a vivência global da Andersen Consulting, podemos oferecer soluções mais integradas para ajudar as empresas a enfrentar os desafios atuais e antecipar oportunidades futuras."

"A Move estabeleceu uma sólida reputação na Noruega devido à sua excelência técnica e ao seu compromisso com o sucesso do cliente", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente mundial e CEO da Andersen. "Esta colaboração ajudará os clientes a lidar com a complexidade de maneira clara, rápida e segura, ao mesmo tempo que os prepara para um crescimento sustentado em uma economia cada vez mais digital."

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo.

