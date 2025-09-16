NIQ tritt dem Decentriq-Netzwerk bei, um eine sichere Datenzusammenarbeit für Vermarkter und Agenturen in ganz Europa zu ermöglichen

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, geht eine strategische Partnerschaft mit Decentriq ein, um die Datenzusammenarbeit für Medienanwendungen in ganz Europa zu ermöglichen. Durch diese Partnerschaft werden die hochwertigen Verbraucherinformationen von NIQ, darunter digitale Kaufdaten, erstmals in den datenschutzkonformen Clean Rooms von Decentriq verfügbar sein, sodass Werbetreibende und Agenturen die Daten für die Erstellung von Zielgruppenprofilen und Closed-Loop-Messungen nutzen können.

Über Shopper-Insights hinaus

NIQ erweitert seine Dienstleistungen auf das Daten- und Medien-Ökosystem durch datenschutzkonforme Clean Rooms und eröffnet Marketing- und Werbeagenturen damit neue Möglichkeiten, ihre First-Party-Daten-Insights zu bereichern, Zielgruppenstrategien zu entwickeln und Verkaufsergebnisse zu messen.

Pierre Cholet, Chief Customer Officer bei Decentriq, erklärt: „NIQ ist seit langem ein vertrauenswürdiger Name, wenn es darum geht, das Kaufverhalten von Verbrauchern zu verstehen. Durch die Integration ihrer Daten in den Clean Room von Decentriq können Werbetreibende und Agenturen diese umfangreichen Zielgruppendaten nun auf datenschutzkonforme Weise nutzen. Dies wird Werbetreibenden und Agenturen helfen, neue Werte aus einem der maßgeblichsten Verbraucherdatensätze in Europa zu erschließen.“

Digitale Kaufdaten von NIQ

Der erste NIQ-Datensatz, der über den Clean Room von Decentriq verfügbar sein wird, sind die digitalen Kaufdaten von NIQ, ein GDPR-konformes Marketing-Panel, das Kaufdaten über elektronische Belege von Einzelhändlern, Marktplätzen und E-Commerce-Plattformen erfasst. Durch die Zusammenarbeit erhalten die Kunden von Decentriq Zugang zu einer der umfassendsten, einzelhandelsunabhängigen Übersichten über das digitale Kaufverhalten in verschiedenen Kategorien, um ihre Medienentscheidungen zu treffen.

„Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz im europäischen Medienökosystem durch eine strategische Zusammenarbeit mit Decentriq auszubauen, das unser Engagement für Sicherheit und Transparenz teilt und gleichzeitig Marketern und Media-Einkäufern einzigartige Einblicke ermöglicht. Gemeinsam bieten wir Werbetreibenden, Agenturen und Medieninhabern neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zur Verbesserung ihrer Marketingeffektivität“, sagte Maureen Stapleton, Commercial Lead, NIQ Media, Europa. „Bei NIQ Media konzentrieren wir uns darauf, Medienkunden einen vollständigen Überblick über die Verbraucher zu verschaffen und intelligentere Einblicke für neue Märkte und Branchen zu erschließen. Wir entwickeln Lösungen, die global skalierbar sind und gleichzeitig den lokalen Gegebenheiten Rechnung tragen. Wir sehen unsere Beziehung zu Decentriq als eine hervorragende Möglichkeit, die besonderen Bedürfnisse unserer europäischen Kunden zu erfüllen.“

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite erstreckt sich über 90 Länder, die etwa 85 % der Weltbevölkerung und mehr als 7,2 Billionen US-Dollar an globalen Verbraucherausgaben abdecken. Mit einer ganzheitlichen Sicht auf den Einzelhandel und den umfassendsten Verbrauchererkenntnissen, die mit fortschrittlichen Analysen über modernste Plattformen bereitgestellt werden, liefert NIQ den Full View™. Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

