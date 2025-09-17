Andersen Consulting透過新增合作公司Move擴充網路安全和技術服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting已與Move簽署合作協議，後者是IT基礎架構、代管服務和企業數位解決方案領域的領軍企業，業務遍及挪威和瑞典。

Move成立於1989年，提供顧問服務、IT解決方案和代管服務。該公司的專業領域涵蓋網路安全、雲端解決方案、伺服器和儲存解決方案、網路通訊以及AI應用。Move與大中型企業合作，設計、實施和營運安全、可擴充且適用於未來需求的IT環境。

Move董事總經理Roald Sannæs表示：「此次合作代表一個令人振奮的機會來為客戶創造更大的價值。憑藉我們的能力以及Andersen Consulting的全球影響力和專業知識，我們能夠提供更全面的解決方案，協助組織解決當下的挑戰並預見未來的機會。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Move因其技術卓越性和對客戶成功的承諾，在挪威贏得了良好聲譽。此次合作將協助客戶以清晰、快速和自信的方式因應複雜問題，同時使他們在日益數位化的經濟中實現持續成長。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。