Une collaboration entre NIQ et Displayce vise à proposer des mesures d'augmentation des ventes sur le marché européen de la publicité DOOH

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, leader des informations sur le consommateur, et Displayce, pionnier des solutions technologiques spécialisées pour la publicité extérieure, collaborent pour offrir des capacités de mesure avancées au marché européen du DOOH. En associant les données fiables de NIQ avec la plateforme d'activation média de Displayce, les annonceurs peuvent connecter leurs campagnes DOOH aux performances commerciales en magasin, favorisant ainsi la transparence et la responsabilisation de l'écosystème DOOH.

Depuis longtemps NIQ est une source fiable d'informations sur les achats des consommateurs pour les fabricants et les distributeurs, grâce à la capture du comportement d'achat de millions de foyers dans plus de 90 pays. Aujourd'hui, NIQ étend son expertise et ses connaissances à l'écosystème média, offrant aux annonceurs et aux agences de nouvelles données et solutions de mesure pour mieux comprendre les consommateurs et optimiser leur RSI.

Grâce à cette collaboration, NIQ et Displayce stimule l'écosystème DOOH pour générer des solutions plus adressables, plus transparentes et orientées résultats, qui fourniront aux marques les outils nécessaires pour prendre des décisions médiatiques plus intelligentes et comprendre le retour sur investissement publicitaire (ROAS).

Dans le cadre de cette collaboration, la mesure de l'augmentation des ventes DOOH sera disponible en France directement sur la plateforme d'achat média de Displayce. La solution associe les surfaces commerciales exposées aux données de ventes au détail, permettant ainsi aux marketeurs de suivre les transactions avant, pendant et après une campagne. En comparant le comportement d'achat dans les zones exposées aux publicités du DOOH avec les zones témoins, les annonceurs peuvent démontrer clairement l'impact de leurs investissements et optimiser leurs activations futures.

« Nous sommes très heureux d'étendre notre présence sur le marché européen du DOOH grâce à une relation stratégique avec Displayce, qui partage notre engagement en matière d'innovation, de sécurité des données et de transparence. Conjointement, nous aiderons les annonceurs et les agences à mieux comprendre les consommateurs et à mesurer plus efficacement l'impact des campagnes », a déclaré Maureen Stapleton, responsable commerciale chez NIQ Media, Europe. « Le DOOH est un canal de plus en plus important pour les marketeurs et un élément essentiel de notre stratégie chez NIQ Media. Notre objectif est d'aider les annonceurs et les agences médias à prendre des décisions éclairées, basées sur de véritables informations consommateur, et notre relation avec Displayce nous permet de commercialiser des solutions plus intelligentes orientées données ».

« Chez Displayce, notre priorité est d'offrir aux annonceurs des résultats mesurables et orientés activité commerciale. En collaborant avec NIQ, nous démontrons clairement comment le DOOH programmatique contribue à la performance des ventes au détail, renforçant ainsi la confiance dans ce canal. Cette collaboration témoigne également de notre vision commune : développer un écosystème plus transparent et plus responsable, permettant aux annonceurs de prendre des décisions fondées sur les données et de véritablement exploiter la valeur du DOOH dans leur mix média », a déclaré Laure Malergue, CEO et fondatrice de Displayce.

Pour célébrer cette annonce, NIQ et Displayce seront présents au Café DOOH du salon DMEXCO à Cologne, les 17 et 18 septembre prochains.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NIQ) est une société leader dans le domaine des informations sur les consommateurs, qui offre la compréhension la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle de nouvelles voies de croissance. Notre portée mondiale s’étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 85 % de la population mondiale et plus de 7,2 billions de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la Full View™. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.niq.com.

À propos de Displayce

Displayce est une suite technologique pionnière, spécialisée dans la communication extérieure (OOH), conçue pour répondre aux besoins des marques, des agences média et des propriétaires de médias du monde entier. Grâce à sa plateforme média (DSP), Displayce connecte les annonceurs et les agences à plus de 1 600 000 panneaux d'affichage présents dans 80 pays, leur offrant ainsi le plus grand inventaire DOOH au monde, afin qu'ils puissent diffuser des campagnes digitales OOH contextualisées, sans cookies et percutantes. Displayce Data Platform (DMP) centralise, modélise et exploite les données first et second party liées à l'inventaire OOH des propriétaires de médias, afin de concevoir des propositions de campagnes pertinentes et performantes faites aux marques. Fondée en 2014 à Bordeaux, Displayce est présente physiquement dans 8 pays (France, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Allemagne, Brésil et Émirats arabes unis). Depuis juillet 2022, JCDecaux détient une participation majoritaire dans cette structure.www.displayce.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Tous droits réservés.

NIQ-GENERAL

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.