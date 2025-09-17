Mirion s’associe à l’AIEA pour renforcer la sûreté radiologique à l’échelle mondiale

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion (NYSE : MIR), l’un des principaux fournisseurs de solutions avancées en matière de radioprotection, a signé un accord de partenariat et des dispositions pratiques avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le forum intergouvernemental mondial central pour la coopération scientifique et technique dans le domaine nucléaire, afin de coopérer dans le domaine de la détection et de la mesure des rayonnements. Grâce à cette collaboration, les instruments de pointe et la connaissance approfondie des rayonnements ionisants de Mirion s’associeront à l’expertise et à l’influence de l’AIEA pour faire progresser l’utilisation sûre et sécurisée de la technologie nucléaire dans le monde entier.

Un partenariat pour la sécurité publique

L’AIEA joue un rôle essentiel dans la promotion de l’utilisation pacifique de la science et de la technologie nucléaires parmi ses États membres. Depuis plus de cinquante ans, les technologies avancées de détection et de mesure des rayonnements de Mirion sont utilisées pour soutenir les initiatives de l’AIEA telles que la mesure de la radioactivité environnementale, la protection des installations nucléaires et l’assurance qualité dans les applications médicales.

Grâce à ses accords de collaboration avec l’AIEA, Mirion mettra à profit son expertise en matière de détection et de mesure des rayonnements pour renforcer son soutien aux initiatives de l’AIEA, notamment :

Une collaboration active sur les projets clés du laboratoire TERC de l’AIEA

La formation et le renforcement des capacités, y compris l’élaboration de matériel pédagogique et de cours de formation

L’aide à la mesure d’échantillons et au partage des données de mesure

Le soutien d’un stagiaire annuel grâce au « Mirion Scholarship »

Mirion contribuera également aux capacités d’analyse du laboratoire TERC par le biais d’un don en nature d’instruments et de logiciels destinés à la formation, aux essais et à l’évaluation, ainsi qu’à l’analyse d’échantillons.

« Nous sommes fiers d’être la première entreprise à conclure un accord pratique avec le laboratoire TERC de l’AIEA », déclare Thomas Logan, président-directeur général de Mirion. « Mirion s’engage à utiliser ses connaissances en matière de rayonnements ionisants pour améliorer la condition humaine. Cette collaboration renforce notre capacité à tirer parti de notre expertise collective pour améliorer la sûreté et la sécurité radiologiques dans le monde entier. »

Poursuite d’une collaboration continue

Cet accord pratique renforcera l’engagement de Mirion dans les initiatives de l’AIEA à ce jour. Il s’agit notamment de former des représentants de plus de 100 États membres dans le cadre du programme mondial d’essais d’aptitude de l’AIEA, qui vise à renforcer les capacités de mesure et d’analyse des laboratoires des États membres et à encourager l’amélioration du contrôle de la qualité à l’échelle mondiale. Mirion a également été invitée à participer à la 69e Conférence générale de l’AIEA à Vienne dans le cadre de la délégation industrielle américaine du Nuclear Energy Institute afin de prendre part aux discussions sur la coopération mondiale dans le domaine nucléaire.

« Cet accord entre l’AIEA et Mirion permettra d’améliorer la formation, la recherche et l’innovation et contribuera à notre mission consistant à élargir l’accès à la technologie et à la science nucléaires pacifiques, tout en accordant la priorité à la sécurité », déclare Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’AIEA. « C’est également un bon exemple de coopération efficace entre l’Agence et le secteur privé. »

