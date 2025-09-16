Mirion werkt samen met IAEA om stralingsveiligheid op wereldschaal te verbeteren

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion (NYSE: MIR), een toonaangevende leverancier van geavanceerde stralingsveiligheidsoplossingen, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten en praktische afspraken vastgelegd met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), het centrale intergouvernementele forum voor wetenschappelijke en technische samenwerking op nucleair gebied. Mirion en de IAEA zullen samenwerken op het gebied van stralingsdetectie en -meting. Door deze samenwerking zullen de geavanceerde instrumenten en diepgaande kennis van ioniserende straling van Mirion worden gecombineerd met de expertise en invloed van de IAEA om het veilige en beveiligde gebruik van nucleaire technologie wereldwijd te bevorderen.

Partnerschap voor openbare veiligheid

De IAEA speelt een cruciale rol bij het bevorderen van het vreedzaam gebruik van nucleaire wetenschap en technologie onder haar lidstaten. Al meer dan vijftig jaar worden de geavanceerde stralingsdetectie- en meettechnologieën van Mirion gebruikt ter ondersteuning van IAEA-initiatieven, zoals het meten van radioactiviteit in het milieu, het beveiligen van nucleaire faciliteiten en kwaliteitsgarantie in medische toepassingen.

Door middel van samenwerkingsafspraken met de IAEA zal Mirion zijn expertise op het gebied van stralingsdetectie en -meting gebruiken om zijn steun aan IAEA-initiatieven verder uit te breiden, waaronder:

Actieve samenwerking aan belangrijke projecten van het TERC-laboratorium van de IAEA

Opleiding en capaciteitsopbouw, waaronder de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal en opleidingscursussen

Hulp bij het meten van monsters en het delen van meetgegevens

Ondersteuning van een jaarlijkse stagiair via de “Mirion Scholarship”

Mirion bevordert ook de analytische capaciteiten van het TERC-laboratorium met een donatie in natura van instrumenten en software voor training, testen en evaluatie, en monsteranalyse.

“We zijn er trots op dat we het eerste bedrijf zijn dat een praktische regeling met het IAEA TERC-laboratorium treft,” aldus Thomas Logan, voorzitter en CEO van Mirion. “Mirion zet kennis van ioniserende straling in om de menselijke conditie te verbeteren. Met deze samenwerking kunnen wij onze collectieve expertise beter benutten om de stralingsveiligheid en -beveiliging over de hele wereld te verbeteren.”

Voortzetting van een continue samenwerking

De praktische regeling bevordert Mirions betrokkenheid bij IAEA-initiatieven. Deze omvatten het geven van trainingen aan vertegenwoordigers van meer dan 100 lidstaten voor het Worldwide Proficiency Test Exercise-programma van de IAEA, dat tot doel heeft de meet- en analysecapaciteiten van de laboratoria van de lidstaten te versterken en een betere kwaliteitscontrole op wereldwijde schaal te promoten. Mirion is ook uitgenodigd voor de 69e Algemene Conferentie van de IAEA in Wenen als onderdeel van de Amerikaanse sectorale delegatie van het Nuclear Energy Institute om deel te nemen aan de besprekingen over wereldwijde samenwerking op nucleair gebied.

“Deze overeenkomst tussen de IAEA en Mirion verbetert de opleiding, het onderzoek en de innovatie en draagt bij aan onze missie om de toegang tot vreedzame nucleaire technologie en wetenschap te verruimen, waarbij veiligheid voorop staat,” aldus Rafael Mariano Grossi, directeur-generaal van de IAEA. “Het is ook een goed voorbeeld van effectieve samenwerking tussen het Agentschap en de particuliere sector.”

Over Mirion

Mirion (NYSE: MIR) is een wereldleider op het gebied van stralingsveiligheid, wetenschap en geneeskunde en ondersteunt innovaties die essentiële bescherming bieden en tegelijkertijd het transformatieve potentieel van ioniserende straling benutten in diverse eindmarkten. De Mirion Technologies-groep, gericht op kernenergie en veiligheid, zet zich in om vooruitgang in kernenergie te stimuleren door middel van bewezen technologieën en expertise op het gebied van stralingsveiligheid. De Mirion Medical Group streeft naar betere patiëntresultaten en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van kankerzorg met een breed scala aan oplossingen die de zorgverlening verbeteren en de veiligheid in het hele medische landschap garanderen. Mirion, met hoofdkantoor in Atlanta (GA – VS), heeft ongeveer 2800 medewerkers en is actief in 12 landen. Meer informatie vindt u op https://www.mirion.com/.

