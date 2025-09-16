iBASIS和XLSMART宣布就管理國內外行動裝置身分認證流量達成戰略性管理服務協議

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的營運商及數位企業通訊解決方案供應商iBASIS和PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（簡稱「XLSMART」，原為PT XL Axiata Tbk和PT Smartfren Telecom Tbk）今天宣布簽署一份管理服務協議，旨在確保傳送到XLSMART網路的行動裝置身分認證流量高效安全。

這份協議是XLSMART為強化其企業業務與數位服務所擬定之長程戰略的關鍵部分。iBASIS將扮演行動裝置身分認證流量進入XL網路前綴的唯一國內外認證關卡。這場合作的最大益處是確保所有行動裝置身分認證請求都透過經認證及合法的iBASIS管道傳輸，提高XLSMART客戶的安全。這份協議明列全面責任，旨在優化傳輸、營運和身份認證的完整性，並在快速發展的行動裝置身分認證生態系統中為XLSMART提供商業情報。

「與iBASIS合作，讓我們得以優化整個行動裝置身份認證流量市場的聚合和安全傳輸。」XLSMART企業業務解決方案長Feby Sallyanto 表示，「他們擁有全球網路，加上在語音產品市場、營運和業務開發方面的深厚專業知識，可擔保與我們的網路無縫接軌。」

「iBASIS很榮幸能夠獲XLSMART選為行動裝置身分認證合作夥伴。我們將盡全力提供全面性的託管服務，協助鞏固XLSMART的市場領導地位。」 iBASIS執行長Patrick George表示。「我們將憑藉先進基礎設施、無與倫比的客戶關係量，以及戰略性全球市場情報，支援XLSMART為全球消費者提供合法透明的身份認證，利用新的機會，推動這個領域不斷創新。」

iBASIS的行動裝置身份認證採託管服務模式，使XLSMART能夠跨行動裝置身份認證流量進行端到端的控制和分析。XLSMART也將受惠於iBASIS的即時流量監控和管理，以及根據不斷變化的市場趨勢做出的戰略建議，進而優化其身分認證產品組合。

關於iBASIS

iBASIS是一家首屈一指的通訊解決方案供應商，協助全球營運商和數位企業實現業績提升與轉型。身為第一家獨立通訊專家和一級IPX供應商的iBASIS覆蓋800多個LTE目的地，目前在全球28個據點為1000多家客戶提供服務。iBASIS傾力優化全球連結、品質和安全性，協助客戶在語音、SMS A2P簡訊、行動資料、5G漫遊和物聯網領域獲得可觀收益。

關於XLSMART

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（簡稱「XLSMART」；IDX: EXCL）是印尼最新的綜合電信公司，由PT XL Axiata Tbk、PT Smartfren Telecom Tbk與PT Smart Telecom合併而成。XLSMART秉承「用心創新」(innovation with heart) 的精神，提供包容、可靠的連結，引領印尼走入數位時代，並為全印尼8260多萬名客戶做好面對未來的準備。

XLSMART承繼兩大公司的優異技術和客服，結合了XL Axiata在行動服務方面的專業知識，並繼續以Axiata集團旗下機構的身分營運，同時納入Sinar Mas Group旗下機構Smartfren在4G、VoLTE和eSIM服務方面的創新。

XLSMART在「攜手並進，無限前行」(Together, Moving Forward Without Limits) 的號召之下，矢志促進數位包容性、加速國家進步並為印尼創造長程價值。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。