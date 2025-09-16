-

iBASIS和XLSMART宣布就管理國內外行動裝置身分認證流量達成戰略性管理服務協議

original 由左至右：XLSMART董事兼企業與戰略關係長Andrijanto Muljono；iBASIS執行長Patrick George

由左至右：XLSMART董事兼企業與戰略關係長Andrijanto Muljono；iBASIS執行長Patrick George

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的營運商及數位企業通訊解決方案供應商iBASISPT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（簡稱「XLSMART」，原為PT XL Axiata Tbk和PT Smartfren Telecom Tbk）今天宣布簽署一份管理服務協議，旨在確保傳送到XLSMART網路的行動裝置身分認證流量高效安全。

這份協議是XLSMART為強化其企業業務與數位服務所擬定之長程戰略的關鍵部分。iBASIS將扮演行動裝置身分認證流量進入XL網路前綴的唯一國內外認證關卡。這場合作的最大益處是確保所有行動裝置身分認證請求都透過經認證及合法的iBASIS管道傳輸，提高XLSMART客戶的安全。這份協議明列全面責任，旨在優化傳輸、營運和身份認證的完整性，並在快速發展的行動裝置身分認證生態系統中為XLSMART提供商業情報。

「與iBASIS合作，讓我們得以優化整個行動裝置身份認證流量市場的聚合和安全傳輸。」XLSMART企業業務解決方案長Feby Sallyanto 表示，「他們擁有全球網路，加上在語音產品市場、營運和業務開發方面的深厚專業知識，可擔保與我們的網路無縫接軌。」

「iBASIS很榮幸能夠獲XLSMART選為行動裝置身分認證合作夥伴。我們將盡全力提供全面性的託管服務，協助鞏固XLSMART的市場領導地位。」 iBASIS執行長Patrick George表示。「我們將憑藉先進基礎設施、無與倫比的客戶關係量，以及戰略性全球市場情報，支援XLSMART為全球消費者提供合法透明的身份認證，利用新的機會，推動這個領域不斷創新。」

iBASIS的行動裝置身份認證採託管服務模式，使XLSMART能夠跨行動裝置身份認證流量進行端到端的控制和分析。XLSMART也將受惠於iBASIS的即時流量監控和管理，以及根據不斷變化的市場趨勢做出的戰略建議，進而優化其身分認證產品組合。

關於iBASIS
iBASIS是一家首屈一指的通訊解決方案供應商，協助全球營運商和數位企業實現業績提升與轉型。身為第一家獨立通訊專家和一級IPX供應商的iBASIS覆蓋800多個LTE目的地，目前在全球28個據點為1000多家客戶提供服務。iBASIS傾力優化全球連結、品質和安全性，協助客戶在語音、SMS A2P簡訊、行動資料、5G漫遊和物聯網領域獲得可觀收益。

關於XLSMART
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk（簡稱「XLSMART」；IDX: EXCL）是印尼最新的綜合電信公司，由PT XL Axiata Tbk、PT Smartfren Telecom Tbk與PT Smart Telecom合併而成。XLSMART秉承「用心創新」(innovation with heart) 的精神，提供包容、可靠的連結，引領印尼走入數位時代，並為全印尼8260多萬名客戶做好面對未來的準備。

XLSMART承繼兩大公司的優異技術和客服，結合了XL Axiata在行動服務方面的專業知識，並繼續以Axiata集團旗下機構的身分營運，同時納入Sinar Mas Group旗下機構Smartfren在4G、VoLTE和eSIM服務方面的創新。

XLSMART在「攜手並進，無限前行」(Together, Moving Forward Without Limits) 的號召之下，矢志促進數位包容性、加速國家進步並為印尼創造長程價值。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

iBASIS媒體聯絡人
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+ 44 7970 237682

Industry:

iBASIS

Details
Headquarters: Lexington, MA
CEO: Patrick George
Employees: 400
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

iBASIS媒體聯絡人
Jason McGee-Abe
26FIVE Global Lab
iBASIS@26FIVE.com
+ 44 7970 237682

More News From iBASIS

iBASIS從Telstra International收購全球語音、IPX及消息批發資產，並簽署提供這些服務的長期協議

巴黎和雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的營運商及數位企業通訊解決方案供應商iBASIS今日宣布，已與Telstra簽署資產買賣協議(APA)，將收購Telstra International的批發語音、行動及消息客戶合約。 該交易尚需獲得監管核准，代表iBASIS的商業規模、地理涵蓋範圍及亞太地區客戶組合的重大擴充，不僅強化了其在香港和新加坡的業務布局，還首次進軍澳洲和紐西蘭市場。此外，iBASIS將獲得Digicel Pacific（Telstra International投資組合的一部分）國際批發語音服務的獨家權利，涵蓋巴布亞紐幾內亞、斐濟、薩摩亞、東加、瓦努阿圖和諾魯。 該交易進一步鞏固了iBASIS一級本土營運商國際批發服務首選合作夥伴及國際批發市場整合者的地位。 「與iBASIS的長期合作提供了一個策略機會，既能強化我們的全球競爭力，又能確保國際語音客戶的服務連續性和品質。我們完全相信iBASIS能夠為我們的批發和零售客戶提供順暢銜接的服務連續性，其在服務提供方面的良好記錄和全球專業知識就是強力支撐。」Telstra Intern...

iBASIS透過母公司Tofane Global的最新收購將Simfony納入其全球物聯網產品組合

麻塞諸塞州列星頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為全球營運商和數位參與者提供通訊解決方案的領導廠商iBASIS今天宣布，其母公司、國際領先的通訊解決方案集團Tofane Global (TOFANE)收購了物聯網平臺即服務(Platform-as-a-Service)供應商和行動虛擬網路推動者(MVNE) Simfony。 此次收購豐富了iBASIS的物聯網產品組合，為其全球連接服務增加了一個業務管理層，從而為客戶創造了一站式服務。他們現在可以為遠端可程式化SIM卡(eSIM)提供一個功能齊全的物聯網連接管理平臺，涵蓋從線上訂購、佈建、產品目錄、設備生命週期控制、故障單、線上評分和計費到帳戶盈利的各個層面。 iBASIS對物聯網產品線的擴充恰逢物聯網連接市場對網路可靠性與安全性的需求激增。物聯網連接市場預計在未來幾年將實現兩位數的成長。 透過這次收購，iBASIS在羅馬尼亞增設一個技術開發中心，並加強了Simfony在荷蘭總部的業務。Simfony管理階層和團隊將加入iBASIS，帶來了產業專長和技術技能方面的非凡價值。 iBASIS執行長、TOFANE創辦...

iBASIS物聯網eSIM現已透過動態設定檔下載的方式在Verizon網路上啟用

麻塞諸塞州列星頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--iBASIS今天宣布，Verizon已經透過動態設定檔下載方式提供一個本機設定檔，用於物聯網與iBASIS Global Access for Things™ eSIM的連接。 在iBASIS的物聯網連接中加入Verizon的本機設定檔可以為解決在美國的長期漫遊挑戰提供替代解決方案，幫助克服物聯網漫遊在技術、商業和法規方面所面臨的潛在挑戰。 一旦在某個區域內偵測到具有iBASIS eSIM的設備，就會無線動態下載本機設定檔，然後將其作為本機或區域SIM卡使用，從而消除對漫遊場景的需求。 對用戶來說，Verizon設定檔可提供更強的全球覆蓋和可靠性。iBASIS使用符合GSMA遠端SIM佈建整合標準的技術來連接Verizon的網路。Verizon提供的覆蓋範圍進一步提高iBASIS在LPWA和高資料覆蓋方面的地位。所有連接到Verizon網路的設備都必須透過Verizon的「開放開發」(Open Development)認證，而使用iBASIS Global Access for Things™ eSIM等eSI...
Back to Newsroom