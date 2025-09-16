-

TreviPay ondersteunt Walmart bij de Business Pay By Invoice-oplossing

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, een volledig beheerd B2B-betalingsplatform, werkt samen met Walmart Business om de volgende fase van het Pay By Invoice-programma voor retailers te lanceren. Het programma stelt in aanmerking komende zakelijke klanten in staat een kredietlijn te gebruiken met betalingstermijnen van 30 dagen, mogelijk gemaakt door TreviPay’s geavanceerde A/R automation-technologie (betalings- en debiteurenbeheer). Deze oplossing is beschikbaar voor aankopen online, via de Walmart Business-app of in de winkel.

Uit een onderzoek onder 300 internationale zakelijke kopers, uitgevoerd door Murphy Research voor TreviPay, blijkt dat 85% van de kopers de mogelijkheid wil hebben om op netto voorwaarden te betalen en waarschijnlijk meer zal kopen als deze betalingswijze wordt geboden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

CONTACT VOOR DE MEDIA:
Alissa Clayton
The Fletcher Group
647.390.9085
alissa@fletchergroupllc.com

TreviPay

