TreviPay ondersteunt Walmart bij de Business Pay By Invoice-oplossing

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, een volledig beheerd B2B-betalingsplatform, werkt samen met Walmart Business om de volgende fase van het Pay By Invoice-programma voor retailers te lanceren. Het programma stelt in aanmerking komende zakelijke klanten in staat een kredietlijn te gebruiken met betalingstermijnen van 30 dagen, mogelijk gemaakt door TreviPay’s geavanceerde A/R automation-technologie (betalings- en debiteurenbeheer). Deze oplossing is beschikbaar voor aankopen online, via de Walmart Business-app of in de winkel.

Uit een onderzoek onder 300 internationale zakelijke kopers, uitgevoerd door Murphy Research voor TreviPay, blijkt dat 85% van de kopers de mogelijkheid wil hebben om op netto voorwaarden te betalen en waarschijnlijk meer zal kopen als deze betalingswijze wordt geboden.

