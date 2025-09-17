LTIMindtree kooperiert mit Shopify, um ein KI-Commerce Center of Excellence zu gründen

MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat eine Partnerschaft mit Shopify bekannt gegeben, einer KI-gestützten Handelsplattform für Unternehmen, mit der Unternehmen ihre Online-Shops einrichten, verwalten und ausbauen können. LTIMindtree wird unter Nutzung der Shopify-Plattform ein KI-gestütztes Center of Excellence (CoE) für Digital Commerce einrichten, das globale Unternehmen dabei unterstützen wird, sich mit der Geschwindigkeit der KI zu transformieren und Innovationen in großem Maßstab voranzutreiben.

LTIMindtree Interactive, die KI-gesteuerte Agentureinheit von LTIMindtree, treibt die nächste Welle der digitalen Unternehmenstransformation im Bereich des Handels für CMOs in aller Welt voran. Shopify, auf das Millionen von Händlern vertrauen, bietet eine grundlegende Internetinfrastruktur für den Handel mit zuverlässigen Tools für die Eröffnung, Skalierung, Vermarktung und den Betrieb von Einzelhandelsgeschäften jeder Größe. LTIMindtree wird die Shopify-Plattform nutzen, um ein KI-gestütztes Center of Excellence aufzubauen, um ein erstklassiges CoE zu entwickeln, das:

Fortschrittliche KI-Funktionen für den Handel entwickelt, um Unternehmen einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen .

. Branchenbezogene Impulsgeber für eine schnellere Markteinführung entwickelt.

für eine schnellere Markteinführung entwickelt. Toolkits für die Migration bereitstellt, um einen nahtlosen Übergang von älteren zu modernen Plattformen zu ermöglichen.

bereitstellt, um einen nahtlosen Übergang von älteren zu modernen Plattformen zu ermöglichen. Schneller Lernprogramme entwickelt, um Talente in großem Umfang weiterzubilden.

entwickelt, um Talente in großem Umfang weiterzubilden. Koinvestitionen in die Entwicklung neuer Integrationen und Funktionen vorantreibt.

Mit der Einrichtung des Centre of Excellence wird das Engagement für den Aufbau eines zukunftssicheren digitalen Handels und dafür unterstrichen, Unternehmen zu befähigen, in einem sich schnell entwickelnden Geschäftsumfeld Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.

„Wir freuen uns sehr, in Zusammenarbeit mit Shopify das Digital Commerce Center of Excellence zu gründen, um die Transformation bei unseren globalen Kunden zu beschleunigen. Durch die Bündelung unserer bewährten Expertise mit der KI-gestützten Plattform von Shopify ermöglichen wir es Marken, schneller auf den Markt zu kommen und intelligenter zu skalieren. Wir gestalten gemeinsam die Zukunft des Handels in einer KI-zentrierten Welt“, so Dr. Sujay Sen, Executive Vice President & Global Head of Interactive Services, LTIMindtree.

Rhys Furner, Director of Partnerships, Shopify APAC: „Dieses KI-Commerce Center of Excellence wird Unternehmen helfen, sich schneller zu modernisieren, Komplexität und Gesamtkosten zu reduzieren und mit einer KI-gestützten, sicheren und skalierbaren Handelsplattform neues Wachstum zu erschließen. Indem wir die umfassende Branchen- und Engineering-Expertise von LTIMindtree mit den Unternehmensfunktionen von Shopify verbinden, können wir die Migration von bestehenden Systemen beschleunigen, branchenspezifische Impulse setzen und Talente im gesamten Ökosystem weiterbilden, damit lokale und globale Marken innerhalb weniger Wochen von der Idee zur Umsetzung kommen können.“

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen. Es versetzt Unternehmen aller Branchen in die Lage, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Innovationen voranzutreiben und das Wachstum zu optimieren - dank digitaler Technologien. LTIMindtree vertrauen mehr als 700 Kunden. Dank gründlicher Kenntnisse über Domains und Technologie werden eine deutliche Differenzierung vom Wettbewerb, ein überragendes Erlebnis für Endkunden und infolgedessen gute Ergebnisse in einer konvergierenden Welt möglich. LTIMindtree gehört zur Larsen & Toubro Group und beschäftigt mehr als 83.000 talentierte und unternehmerisch denkende Mitarbeiter. Das Unternehmen löst auch schwierigste Herausforderungen und liefert Transformation in großem Stil. Mehr Informationen finden Sie unter: www.ltimindtree.com.

