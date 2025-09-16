iBASIS et XLSMART annoncent un contrat de service de gestion stratégique afin de gérer le trafic d'authentification mobile international et national

PARIS--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, le premier fournisseur de solutions de communication pour les opérateurs et les acteurs numériques du monde entier, et PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART), fusion de PT XL Axiata Tbk et de PT Smartfren Telecom Tbk, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de service de gestion conçu pour améliorer l'efficacité et la sécurité du trafic d'authentification mobile acheminé vers le réseau XLSMART.

Ce contrat est un élément essentiel de la stratégie à long terme de XLSMART visant à renforcer ses activités et ses services numériques. iBASIS servira de passerelle unique, nationale et internationale, autorisée pour le trafic d'authentification mobile vers les préfixes réseau XL. Le principal avantage de cette collaboration réside dans une sécurité renforcée pour les clients de XLSMART, garantissant que toutes les demandes d'authentification mobile transitent par le canal iBASIS autorisé et légitime. Le contrat expose les grandes lignes d'un ensemble complet de responsabilités visant à optimiser le transport, les opérations et l'intégrité de l'authentification, ainsi qu'à fournir des informations stratégiques à XLSMART dans un écosystème d'authentification mobile en constante évolution.

« Ce partenariat avec iBASIS nous permet d'optimiser l'agrégation et le transport sécurisé du trafic d'authentification mobile sur l'ensemble du marché », a affirmé Feby Sallyanto, directeur des solution d'entreprise chez XLSMART . « Leur réseau mondial, couplé d'une expertise pointue sur le marché des produits vocaux, les opérations et le développement commercial, assure une distribution homogène vers notre réseau ».

« Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par XLSMART comme partenaire pour l'authentification mobile et nous nous engageons pleinement à fournir des services gérés complets qui contribueront à renforcer le leadership de XLSMART sur le marché, » a déclaré Patrick George, CEO chez iBASIS. « Grâce à notre infrastructure avancée, à notre volume unique de relations clients et à nos informations stratégiques sur le marché mondial, nous aiderons XLSMART à fournir une authentification légitime et homogène aux consommateurs du monde entier, à exploiter de nouvelles opportunités et à stimuler une innovation continue dans ce domaine ».

Le modèle de services gérés d'iBASIS en matière d'authentification mobile propose à XLSMART un contrôle et une visibilité de bout en bout sur le trafic d'authentification mobile. XLSMART bénéficie également de la surveillance et de la gestion du trafic en temps réel d'iBASIS ainsi que de recommandations stratégiques basées sur l'évolution des tendances du marché, permettant ainsi à XLSMART d'optimiser son portefeuille d'authentification.

À propos d'iBASIS

iBASIS est le principal fournisseur de solutions de communication qui permet aux opérateurs et acteurs numériques du monde entier d'être performants et de se transformer. iBASIS est le premier spécialiste indépendant des communications et fournisseur IPX de niveau 1 vers plus de 800 destinations LTE. iBASIS fournit aujourd'hui plus de 1 000 clients répartis sur 28 sites à travers le monde. iBASIS optimise la connectivité, la qualité et la sécurité au niveau mondial afin que ses clients obtiennent des taux de retour élevés sur les services vocaux, la messagerie SMS A2P, les données mobiles, l'itinérance 5G et l'IoT.

À propos de XLSMART

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (« XLSMART » ou « IDX : EXCL ») est la toute nouvelle entreprise de télécommunications intégrée indonésienne, fruit de la fusion de PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk et PT Smart Telecom. Toujours avec l'esprit d'innovation au cœur de ses préoccupations, XLSMART a pour vocation d'ouvrir la voie à l'ère numérique en Indonésie en offrant une connectivité inclusive et fiable, et en préparant plus de 82,6 millions de clients indonésiens à affronter l'avenir.

Fort d'un passé reconnu en matière d'excellence technologique et de service client issu de deux grandes entreprises, XLSMART combine l'expertise de XL Axiata dans les services mobiles, tout en continuant de faire partie du groupe Axiata, ainsi que les innovations de Smartfren dans les services 4G, VoLTE et eSIM en tant que membre du groupe Sinar Mas.

Avec son slogan « Avancer sans limites, ensemble », XLSMART s'engage à promouvoir l'inclusion numérique, à accélérer les progrès au niveau national et à créer de la valeur à long terme pour l'Indonésie.

