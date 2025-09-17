NIQ und Displayce arbeiten zusammen, um Messungen der Umsatzsteigerung auf den europäischen Markt für digitale Außenwerbung (DOOH) zu bringen

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, ein führendes Unternehmen für Consumer Intelligence und Displayce, eine bahnbrechende Spezialtechnologie-Suite für Außenwerbung, kooperieren, um erweiterte Messfunktionen auf den europäischen Markt für digitale Außenwerbung (DOOH) zu bringen. Durch Kombination der vertrauenswürdigen Consumer Intelligence von NIQ mit den Daten der Medien-Aktivierungsplattform von Displayce können Werbetreibende die DOOH-Kampagnen mit der Verkaufsleistung im Geschäft verknüpfen — um Transparenz und Verantwortlichkeit im gesamten DOOH-Ökosystem voranzutreiben.

NIQ ist bereits seit langem eine vertrauenswürdige Quelle für Kaufverhaltensanalysen für Hersteller und Einzelhändler zur Erfassung des Kaufverhaltens von Millionen von Haushalten in mehr als 90 Ländern. Nun erweitert NIQ sein Fachwissen und seine Erkenntnisse auf das Medien-Ökosystem und stärkt Werbetreibende und Agenturen durch neue Daten-Assets und Messlösungen, um ihr Verständnis der Verbraucher zu verbessern und eine bessere Kapitalrendite zu erzielen.

Durch die Zusammenarbeit treiben NIQ und Displayce das DOOH-Ökosystem in Richtung adressierbarere, transparentere und ergebnisorientiertere Lösungen voran und statten Marken mit den erforderlichen Tools aus, um intelligentere Medienentscheidungen zu treffen und die eigentliche Rentabilität von Werbekampagnen (Return on Ad Spend, ROAS) zu verstehen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die DOOH-Umsatzsteigerung in Frankreich direkt durch die Media Buying Plattform von Displayce zur Verfügung stehen. Die Lösung gleicht exponierte Ladenbereiche mit den Daten zu Einzelhandelsumsätzen ab und versetzt die Vermarkter in die Lage, Transaktionen vor, während und nach einer Kampagne zu verfolgen. Durch den Vergleich des Kaufverhaltens in Gebieten, die DOOH-Werbung ausgesetzt sind, mit Kontrollzonen können Werbetreibende die Auswirkungen ihrer Investitionen deutlich nachweisen und künftige Aktivierungen optimieren.

„Wir sind äußerst erfreut, unsere Präsenz auf den europäischen DOOH-Markt durch eine strategische Beziehung zum Unternehmen Displayce, das unser Engagement für Innovation, Datensicherheit und Transparenz teilt, auszuweiten. Gemeinsam helfen wir Werbetreibenden und Agenturen, die Verbraucher besser zu verstehen und die Wirkung von Kampagnen effektiver zu messen”, so Maureen Stapleton, Commercial Lead, NIQ Media, Europe. „DOOH ist ein zunehmend wichtiger Kanal für Vermarkter und ein wichtiger Teil unserer Strategie bei NIQ Media. Wir konzentrieren uns auf die Unterstützung der Werbetreibenden und Medienagenturen, um sichere Entscheidungen zu treffen, die auf realen Verbraucherbedürfnissen basieren, und unsere Beziehung zum Unternehmen Displayce ermöglicht es uns, intelligentere datengesteuerte Lösungen auf den Markt zu bringen.”

„Unsere Priorität bei Displayce liegt darin, Werbetreibenden messbare geschäftsorientierte Ergebnisse zu liefern. Durch die Zusammenarbeit mit NIQ können wir klar nachweisen, wie programmatische DOOH-Lösungen die Leistung im Einzelhandel steigern und das Vertrauens in den Kanal stärken. Die Zusammenarbeit spiegelt auch unsere gemeinsame Vision vom Aufbau eines transparenteren und verantwortlicheren Ökosystems wider - eines, das die Werbetreibenden befähigt, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und den Wert von DOOH im Medienmix wirklich zu erfassen”, so Laure Malergue, CEO und Gründerin von Displayce.

NIQ und Displayce werden am 17. und 18. September im DOOH Café auf der DMEXCO in Köln vertreten sein, um die Ankündigung zu feiern.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist ein führender Anbieter von Consumer Intelligence, der eine umfassende Sicht auf das Kaufverhaltens von Verbrauchern ermöglicht und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Unsere globale Reichweite umfasst mehr als 90 Länder, etwa 85 % der Weltbevölkerung und über 7,2 Billionen US-Dollar an weltweiten Verbraucherausgaben. Mit einem holistischen Blick auf den Einzelhandel und den umfangreichsten Erkenntnissen zu Verbrauchern, die mit anspruchsvollen Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, erstellt NIQ den Full View™. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet auf www.niq.com.

Über Displayce

Displayce ist eine bahnbrechende Spezialtechnologie-Suite für Außenwerbung, die auf die Bedürfnisse von Marken, Medienagenturen und Medieninhabern weltweit zugeschnitten ist. Mithilfe seiner Media Platform (DSP) verbindet Displayce Werbetreibende und Agenturen mit mehr als 1.600.000 Werbetafeln in 80 Ländern und bietet ihnen das größte DOOH-Inventar rund um den Globus, damit sie kontextualisierte, cookiefreie und wirkungsvolle digitale Out-of-Home-Kampagnen austauschen können. Die Displayce Data Platform (DMP) zentralisiert, modelliert und aktiviert First-Party- und Second-Party-Daten, die mit dem OOH-Inventar der Medieninhaber verknüpft sind, um relevante und leistungsstarke Kampagnenvorschläge für Marken zu konzipieren. 2014 in Bordeaux gegründet, ist Displayce in 8 Ländern physisch präsent (Frankreich, Spanien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Italien, Deutschland, Brasilien und Vereinigte Arabische Emirate). Seit Juli 2022 hält JCDecaux eine Mehrheitsbeteiligung an der Struktur. www.displayce.com

