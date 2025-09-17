-

LTIMindtree collabora con Shopify per il lancio di un centro di eccellenza per il commercio abilitato all'IA

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di soluzioni di consulenza tecnologica e digitali, ha annunciato una partnership con Shopify, una piattaforma commerciale alimentata dall'IA per le aziende, che consente alle imprese di lanciare, gestire e far crescere i loro negozi online. Sfruttando la piattaforma di Shopify, LTIMindtree configurerà una centro di eccellenza (CoE) abilitato all'IA per il commercio digitale, che aiuterà le aziende globali a trasformarsi alla velocità dell'IA e di innovare su larga scala.

LTIMindtree Interactive, l'unità dell'agenzia guidata dall'IA di LTIMindtree, è in prima linea della prossima fase di trasformazione del commercio digitale aziendale per i CMO a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media: Michelle Kumar | Global Media Relations | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

Industry:

LTIMindtree

NSI:LTIM
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media: Michelle Kumar | Global Media Relations | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com

More News From LTIMindtree

Riassunto: OKQ8 sceglie LTIMindtree per accelerare il suo percorso di trasformazione digitale di nuova generazione

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato il rinnovo della sua collaborazione strategica con OKQ8, una delle più grandi aziende petrolifere nella Regione Nordica. Il rinnovo sottolinea il ruolo di LTIMindtree come partner tecnologico affidabile, rafforzando la sua collaborazione con OKQ8 per favorire il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale dell'azienda. La collaborazion...

Riassunto: LTIMindtree collabora con Adobe per lanciare BlueVerse CraftStudio: un nuovo concetto di agenzia di marketing realizzata pr aiutare i clienti a ottimizzare e accelerare il ROI del marketing alimentato dall'AI

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato il lancio di BlueVerse CraftStudio, un'agenzia di nuova generazione che utilizza le ultime novità di Adobe alimentate dall'AI per aiutare le aziende a semplificare le loro attività di marketing e promuovere vantaggi commerciali significativi. Sulla base dei servizi CMO esistenti di LTIMindtree, CraftStudio è progettata per aiutare i team di marketin...

Riassunto: LTIMindtree annuncia una crescita complessiva del 2% in dollari su base trimestrale

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato in data odierna i risultati consolidati relativi al primo trimestre terminato il 30 giugno 2025, come approvati dal CdA. “Abbiamo avuto un inizio dell'anno promettente, registrando una crescita su un'ampia base, ampliando i margini e facendo progressi significativi sulle nostre priorità strategiche. Il nostro programma Fit4Future, gli sforzi di tras...
Back to Newsroom