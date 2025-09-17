LTIMindtree collabora con Shopify per il lancio di un centro di eccellenza per il commercio abilitato all'IA
MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di soluzioni di consulenza tecnologica e digitali, ha annunciato una partnership con Shopify, una piattaforma commerciale alimentata dall'IA per le aziende, che consente alle imprese di lanciare, gestire e far crescere i loro negozi online. Sfruttando la piattaforma di Shopify, LTIMindtree configurerà una centro di eccellenza (CoE) abilitato all'IA per il commercio digitale, che aiuterà le aziende globali a trasformarsi alla velocità dell'IA e di innovare su larga scala.
LTIMindtree Interactive, l'unità dell'agenzia guidata dall'IA di LTIMindtree, è in prima linea della prossima fase di trasformazione del commercio digitale aziendale per i CMO a livello globale.
