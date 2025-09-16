NIQ rejoint le réseau Decentriq afin de permettre une collaboration sécurisée en matière de données pour les spécialistes du marketing et les agences à travers l’Europe

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, une société leader dans le domaine des informations sur les consommateurs, conclut un partenariat stratégique avec Decentriq afin de permettre la collaboration en matière de données pour des cas d’utilisation dans les médias à travers l’Europe. Grâce à ce partenariat, les informations de haute qualité sur les consommateurs détenues par NIQ, notamment les données d’achat numériques, seront pour la première fois disponibles dans les salles blanches de Decentriq, qui préservent la confidentialité, permettant ainsi aux annonceurs et aux agences d’utiliser ces données pour établir des profils d’audience et effectuer des mesures en boucle fermée.

Au-delà des informations sur les acheteurs

NIQ étend ses services à l’écosystème des données et des médias grâce à des salles blanches préservant la confidentialité, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités aux agences de marketing et de publicité pour enrichir leurs informations sur les données de première main, éclairer leurs stratégies d’audience et mesurer les résultats des ventes.

Comme l’explique Pierre Cholet, directeur de la clientèle chez Decentriq, « NIQ est depuis longtemps une référence en matière de compréhension du comportement d’achat des consommateurs. Désormais, en intégrant leurs données dans la salle blanche de Decentriq, les annonceurs et les agences peuvent exploiter ces riches données d’audience dans le respect de la confidentialité. Cela aidera les annonceurs et les agences à tirer une nouvelle valeur de l’un des ensembles de données sur les consommateurs les plus fiables d’Europe. »

Données d’achat numériques de NIQ

Le premier ensemble de données NIQ disponible par l’intermédiaire de la salle blanche de Decentriq sera les données d’achat numériques de NIQ, un panel marketing conforme au RGPD qui recueille les données d’achat à partir des reçus électroniques des détaillants, des places de marché et des plateformes de commerce électronique. Grâce à cette collaboration, les clients de Decentriq auront accès à l’une des vues les plus complètes et les plus indépendantes du commerce de détail sur le comportement d’achat numérique dans toutes les catégories, ce qui leur permettra d’orienter leurs décisions en matière de médias.

« Nous sommes ravis d’étendre notre présence dans l’écosystème médiatique européen grâce à une collaboration stratégique avec Decentriq, qui partage notre engagement en matière de sécurité et de transparence tout en offrant aux spécialistes du marketing et aux acheteurs de médias des informations uniques. Ensemble, nous offrons aux annonceurs, agences et propriétaires de médias de nouvelles façons de collaborer et d’améliorer l’efficacité de leur marketing », déclare Maureen Stapleton, responsable commerciale de NIQ Media, Europe. « Chez NIQ Media, nous nous efforçons d’offrir une vision complète des consommateurs aux clients médias, en leur fournissant des informations plus pertinentes pour de nouveaux marchés et secteurs verticaux. Nous développons des solutions à l’échelle mondiale tout en restant ancrés dans les réalités locales, et nous considérons notre relation avec Decentriq comme un excellent moyen de répondre aux besoins spécifiques de nos clients européens. »

À propos de NIQ

NielsenIQ (NIQ) est une société leader dans le domaine des informations sur les consommateurs, qui offre la compréhension la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle de nouvelles voies de croissance. Notre portée mondiale s’étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 85 % de la population mondiale et plus de 7,2 billions de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la Full View™. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.niq.com.

