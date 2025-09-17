NIQ en Displayce werken samen om Sales Lift Measurement op de Europese DOOH advertentiemarkt te introduceren

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ, een toonaangevend bedrijf op het gebied van consumenteninformatie, en Displayce, een baanbrekende specialistische technologiesuite voor out-of-home-reclame, werken samen om geavanceerde meetmogelijkheden naar de Europese DOOH-markt te brengen. Door de betrouwbare consumenteninformatie van NIQ te combineren met gegevens van het media-activeringsplatform van Displayce, kunnen adverteerders DOOH-campagnes koppelen. Dit zorgt voor een grotere transparantie en verantwoordelijkheid in het DOOH-ecosysteem.

NIQ is al lange tijd een betrouwbare bron van consumenteninzichten voor fabrikanten en retailers, en registreert het koopgedrag van miljoenen huishoudens in meer dan 90 landen. NIQ breidt zijn expertise en inzichten nu uit naar het media-ecosysteem met nieuwe data-assets en meetoplossingen waarmee adverteerders en bureaus hun kennis van consumenten kunnen vergroten en een beter rendement op hun investeringen kunnen behalen.

Door deze samenwerking stimuleren NIQ en Displayce het DOOH-ecosysteem om meer doelgerichte, transparante en resultaatgerichte oplossingen te bieden die merken de tools geven om slimmere mediabeslissingen te nemen en inzicht te krijgen in het werkelijke rendement op advertentie-uitgaven (ROAS).

Als onderdeel van de samenwerking zal DOOH-salesliftmeting beschikbaar zijn in Frankrijk, rechtstreeks via het media-inkoopplatform van Displayce. De oplossing koppelt blootgestelde winkelruimtes aan retailverkoopgegevens, waardoor marketeers transacties voor, tijdens en na een campagne kunnen volgen. Door het koopgedrag in gebieden die worden blootgesteld aan DOOH-advertenties te vergelijken met controlegebieden, kunnen adverteerders de impact van hun investeringen duidelijk aantonen en toekomstige activeringen optimaliseren.

“We zijn verheugd om onze aanwezigheid op de Europese DOOH-markt uit te breiden door middel van een strategische samenwerking met Displayce dat zich net als wij inzet voor innovatie, gegevensbeveiliging en transparantie. Samen zullen we adverteerders en bureaus helpen om consumenten beter te begrijpen en de impact van campagnes effectiever te meten,” aldus Maureen Stapleton, Commercial Lead bij NIQ Media, Europa. “DOOH wordt een steeds belangrijker kanaal voor marketeers en vormt een essentieel onderdeel van onze strategie bij NIQ Media. We richten ons op het helpen van adverteerders en mediabureaus om zelfverzekerde beslissingen te nemen, ondersteund door echte consumenteninzichten. Dankzij onze samenwerking met Displayce kunnen we slimmere, datagestuurde oplossingen op de markt brengen."

"Onze prioriteit bij Displayce is om adverteerders meetbare, bedrijfsgerichte resultaten te bieden. Door samen te werken met NIQ kunnen we duidelijk aantonen hoe programmatic DOOH bijdraagt aan de retailverkoopprestaties, en zo het vertrouwen in dit kanaal versterken. De samenwerking weerspiegelt ook onze gedeelde visie op het opbouwen van een transparanter en verantwoordelijker ecosysteem, waarin adverteerders datagedreven beslissingen kunnen nemen en de waarde van DOOH in de mediamix volledig kunnen benutten," zegt Laure Malergue, CEO en oprichter van Displayce.

Om de aankondiging te vieren, zullen NIQ en Displayce op 17 en 18 september aanwezig zijn in het DOOH Café tijdens DMEXCO in Keulen.

Over NIQ

NielsenIQ (NIQ) is een toonaangevend bedrijf voor consumenteninformatie, dat het meest complete inzicht biedt in het koopgedrag van consumenten en nieuwe trajecten naar groei onthult. NIQ is wereldwijd actief in meer dan 90 landen met een bereik van ongeveer 85% van de wereldbevolking en meer dan $ 7,2 biljoen aan wereldwijde consumentenbestedingen. Met een holistische visie op retail en de meest uitgebreide consumenteninzichten, geleverd met geavanceerde analyses via ultramoderne platforms, levert NIQ de Full View™. Ga voor meer informatie naarwww.niq.com.

Over Displayce

Displayce is een baanbrekende gespecialiseerde technologiesuite voor out-of-home-reclame, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van merken, mediabureaus en media-eigenaren wereldwijd. Via zijn mediaplatform (DSP) verbindt Displayce adverteerders en bureaus met meer dan 1.600.000 reclameborden in 80 landen en biedt hen daarmee de grootste DOOH-inventaris ter wereld, zodat ze contextuele, cookieloze en impactvolle digitale out-of-home-campagnes kunnen voeren. Displayce Data Platform (DMP) centraliseert, modelleert en activeert first- en second-party data die gekoppeld zijn aan de OOH-inventaris van media-eigenaren, om relevante, hoogwaardige campagnevoorstellen voor merken te ontwerpen. Displayce is in 2014 opgericht in Bordeaux en is fysiek aanwezig in 8 landen (Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Italië, Duitsland, Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten). Sinds juli 2022 heeft JCDecaux een meerderheidsbelang in de onderneming. www.displayce.com

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Alle rechten voorbehouden

NIQ-ALGEMEEN

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.