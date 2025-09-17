LTIMindtree se asocia con Shopify para lanzar un Centro de Excelencia en Comercio con IA

BOMBAY, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], compañía global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anunció una alianza con Shopify, una plataforma de comercio impulsada por IA para empresas que les permite lanzar, gestionar y expandir sus tiendas online. Aprovechando la plataforma Shopify, LTIMindtree establecerá un Centro de Excelencia (CoE) con IA para el Comercio Digital que ayudará a las empresas globales a transformarse al ritmo de la IA e innovar a gran escala.

LTIMindtree Interactive, el brazo de marketing digital e interactivo de LTIMindtree, está impulsando la próxima ola de transformación del comercio digital empresarial para los directores de marketing (CMO) de todo el mundo. Shopify, en la que confían millones de comerciantes, proporciona una infraestructura de Internet esencial para el comercio, ofreciendo herramientas confiables para iniciar, escalar, comercializar y gestionar negocios minoristas de cualquier tamaño. Aprovechando la plataforma Shopify, LTIMindtree impulsará un Centro de Excelencia basado en IA para desarrollar un Centro de Excelencia de primera clase que permita lo siguiente:

Desarrollar capacidades avanzadas de comercio con IA para ayudar a las empresas a mantenerse por delante de la competencia

Desarrollar aceleradores centrados en la industria para lograr salida al mercado más rápida

para lograr salida al mercado más rápida Proporcionar kits de herramientas de migración para pasar sin problemas de plataformas tradicionales a plataformas modernas

para pasar sin problemas de plataformas tradicionales a plataformas modernas Diseñar programas de aprendizaje acelerado para mejorar el talento a gran escala

para mejorar el talento a gran escala Impulsar inversiones conjuntas en la creación de nuevas integraciones y capacidades

Este Centro de Excelencia señala el compromiso de construir empresas de comercio digital y facilitadoras a prueba de futuro que permitan lograr velocidad, escala y resiliencia en un panorama empresarial en rápida evolución

“Nos entusiasma asociarnos con Shopify para lanzar el Centro de Excelencia en Comercio Digital, acelerando así la transformación de nuestros clientes globales. Al combinar nuestra experiencia comprobada con la plataforma de Shopify basada en IA, permitiremos a las marcas lanzar sus productos con mayor rapidez y escalar de forma más inteligente. Juntos, estamos forjando el futuro del comercio en un mundo donde la IA ya es una realidad de base“, comentó el Dr. Sujay Sen, vicepresidente ejecutivo y director global de Servicios Interactivos de LTIMindtree.

Rhys Furner, director de Asociaciones de Shopify APAC, explicó: “Este Centro de Excelencia en Comercio con IA ayudará a las empresas a modernizarse más rápido, reducir la complejidad y el costo total, además de impulsar el crecimiento con una plataforma de comercio segura, escalable y centrada en la IA. Al combinar la profunda experiencia de LTIMindtree en el sector y de ingeniería con las capacidades empresariales de Shopify, aceleraremos las migraciones desde plataformas heredadas, ofreceremos aceleradores específicos para cada sector y capacitaremos al talento en todo el ecosistema, para que las marcas locales e internacionales puedan pasar de la idea a proyectos que generen impacto en cuestión de semanas“.

Acerca de LTIMindtree:

LTIMindtree es una compañía global de consultoría tecnológica y soluciones digitales que permite a empresas de todos los sectores rediseñar sus modelos de negocio, acelerar la innovación y maximizar su crecimiento mediante el aprovechamiento de tecnologías digitales. Como socio de transformación digital de más de 700 clientes, LTIMindtree aporta amplia experiencia en el sector y en tecnología para impulsar diferenciación competitiva, experiencias de cliente y resultados empresariales superiores en un mundo convergente. Impulsada por más de 83.000 profesionales talentosos y emprendedores en más de 40 países, LTIMindtree, una empresa del Grupo Larsen & Toubro, resuelve los retos empresariales más complejos y permite la transformación a escala. Para ver más información, visite www.ltimindtree.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.