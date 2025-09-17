-

CSC Digital Brand Services宣布整合CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence的Recon功能，加速惡意網域偵測與維權

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- CSC 全球領先的企業級網域註冊商與線上品牌保護供應商，今日在Fal.Con 2025宣布，將CSC的網域安全服務整合至CrowdStrike Falcon®網路安全平台。此次整合Falcon Adversary Intelligence的核心功能Recon，使組織能加速偵測並移除惡意網域，降低網路釣魚攻擊、詐騙與品牌濫用的風險。

隨著網路犯罪達到前所未有的高度，攻擊者愈發利用數位資產、品牌與網域名稱系統(DNS)基礎設施。傳統防禦措施往往忽略網域組合，使組織容易面臨冒名、仿冒以及帳號被盜的風險。CSC與CrowdStrike聯手提供全面解決方案，整合進階威脅情報、快速偵測與全球維權能力，填補此安全漏洞。

透過此次整合，客戶將能夠：

  • 利用Falcon Adversary Intelligence中的Recon功能，識別針對組織的惡意網域
  • 即時向CSC團隊提交下架要求
  • 依靠CSC的企業級網域安全與品牌保護專業知識，包括端到端下架管理、網域組合保護，以及針對詐騙、釣魚與冒名活動的維權

CSC數位品牌服務技術長暨資深副總裁Ihab Shraim表示：「這次合作代表在保護企業免受複雜網路攻擊(包括由人工智慧驅動的攻擊)方面邁出了重要一步。透過結合CSC的全球維權專業知識與CrowdStrike的情報與偵測能力，我們提供從網域層級開始的主動防禦。企業現在可直接在Falcon平台控制台內，無縫享受維權服務。」

CSC商務開發資深總監Vincent D’Angelo表示：「CSC的使命是保護全球最受信賴的品牌免遭冒名與DNS威脅。與CrowdStrike攜手，我們能為企業提供所需的情報與韌性，使其能超前應對不斷演進的威脅。」

CrowdStrike商務長Daniel Bernard表示：「網域安全是企業董事會層級的重要風險，但往往被忽略。透過將CSC整合進Recon，我們為客戶提供一個整合解決方案，將威脅情報與網域維權集中於同一平台。這項合作幫助企業更快阻止攻擊者，彌補數位風險面上的關鍵缺口。」

CSC的服務現已可透過CrowdStrike Marketplace購買，這是一個涵蓋CrowdStrike相容安全產品的全方位平台。如欲了解更多資訊，請造訪CrowdStrike Marketplace上的CSC專區，或於Fal.Con 2025親臨2008展位觀看Recon整合演示。

關於CSC

CSC是《富比士》全球2000大企業和全球百佳品牌®)信賴的安全和威脅情報供應商，重點關注領域包括網域安全和管理以及數位品牌和詐騙保護。隨著全球企業大幅投資于安全防護，我們的DomainSec℠平台可以協助他們瞭解網路安全疏漏，並協助保護其線上數位資產和品牌。透過利用CSC的專有技術，企業可以鞏固安全防護，防範針對其線上資產和品牌聲譽的網路威脅載體，協助他們避免重大收入損失。CSC還提供線上品牌保護服務，將線上品牌監測和維權行動相結合，從多層面視角辨識防火牆外針對特定網域的各種威脅。我們的解決方案還包括在攻擊的早期階段打擊網路釣魚的詐騙保護服務。CSC成立於1899年，總部位於美國德拉瓦州威爾明頓，在美國、加拿大、歐洲和亞太地區設有辦事處。CSC是一家全球性公司，透過聘用各個服務領域的專家，我們能夠在客戶所在的任何地方經營業務。請造訪cscdbs.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人：
Joyson Cherian
W2 Communications
joyson@w2comm.com

Industry:

CSC

Details
Headquarters: Wilmington, DE
Website: cscglobal.com
CEO: Rod Ward
Employees: 7500
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

