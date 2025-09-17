GlobalPlatform va stimuler la prochaine phase de croissance de PSA Certified, accélérant ainsi l’adoption de la sécurité

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform a annoncé aujourd’hui qu’il allait prendre en charge la gouvernance de PSA Certified, le programme mondial de certification de sécurité lancé par Arm et ses principaux partenaires en 2019. Au cours de cette nouvelle phase de croissance, GlobalPlatform, l’organisme mondial de normalisation pour les services et appareils numériques sécurisés, favorisera une collaboration accrue, une participation plus large de l’industrie et une meilleure harmonisation réglementaire pour PSA Certified.

Depuis son lancement, PSA Certified est devenu un cadre adopté à l’échelle mondiale qui aide les fabricants et les développeurs à créer des produits connectés sécurisés basés sur une sécurité « root-of-trust ». Il aligne les composants de sécurité clés, tels que l’identité des appareils, la cryptographie, l’attestation et le démarrage sécurisé, avec les besoins en matière de certification, les exigences réglementaires et les meilleures pratiques mondiales. À ce jour, plus de 250 produits, allant des puces électroniques aux logiciels en passant par les appareils, ont été certifiés dans le cadre de ce programme.

Selon les termes de l’accord, PSA Certified continuera d’évoluer sous la direction d’un nouveau groupe de travail au sein de GlobalPlatform, qui sera présidé par Rob Coombs, directeur de la stratégie commerciale, de l’Architecture and Technology Group chez Arm. Cette nouvelle structure permettra à un plus grand nombre d’acteurs du secteur de contribuer au développement continu du programme. En tant que membre de longue date de GlobalPlatform, Arm continuera à promouvoir et à utiliser PSA Certified. La marque PSA Certified, les niveaux de certification et la méthodologie d’évaluation resteront inchangés.

« Alors que de nouvelles réglementations en matière de sécurité pour les appareils connectés entrent en vigueur dans le monde entier, le moment est venu d’intégrer PSA Certified à GlobalPlatform », déclare Ana Tavares Lattibeaudiere, directrice exécutive de GlobalPlatform. « Notre objectif sera de veiller à ce que le programme reste ouvert, collaboratif et adapté à l’évolution des politiques. Cette initiative s’inscrit dans la mission de GlobalPlatform consistant à harmoniser les cadres techniques et à accélérer leur adoption dans un nombre croissant de secteurs industriels critiques. Ces progrès ne sont possibles que grâce à la collaboration de l’industrie et à un engagement commun en faveur de la mise en place de cadres de sécurité numérique fiables. »

« Depuis la création de PSA Certified il y a plus de six ans, Arm a pu constater le pouvoir de l’ouverture et de la collaboration pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité dans l’ensemble du secteur », déclare Paul Williamson, vice-président principal et directeur général de la division IoT chez Arm. « À mesure que le calcul devient plus distribué et que l’IA se déplace vers la périphérie, le besoin d’une sécurité évolutive et mesurable ne fait que croître. PSA Certified reste au cœur de la manière dont nous permettons à nos partenaires de répondre à cette demande, et ce transfert vers GlobalPlatform marque une étape importante pour toutes les parties concernées, garantissant une gestion plus large de l’industrie, une gouvernance indépendante et une portée mondiale continue. »

GlobalPlatform développe des technologies sécurisées, des spécifications ouvertes et des certifications qui sont utilisées quotidiennement par des milliards de consommateurs pour sécuriser les services et les appareils numériques dans des secteurs tels que l’IoT, la téléphonie mobile, l’automobile, l’identité et les paiements. Sous la gouvernance de GlobalPlatform, PSA Certified bénéficiera d’une transparence encore plus grande, d’une participation plus large de l’industrie et d’un alignement plus structuré avec les réglementations mondiales.

Les niveaux d’assurance 2 et 3 de PSA Certified sont basés sur le cadre SESIP (Security Evaluation Standard for IoT Platforms), une norme européenne (EN 17927) gérée par GlobalPlatform. Le SESIP permet aux fabricants d’IoT de mener des évaluations de cybersécurité réutilisables sur différents produits et plateformes IoT, les aidant ainsi à démontrer leur conformité avec les nouvelles réglementations telles que la loi européenne sur la cyber-résilience.

À propos de GlobalPlatform

GlobalPlatform est un organisme de normalisation technique qui permet le lancement et la gestion efficaces de services et d’appareils numériques innovants et sécurisés à travers leur conception, qui offrent aux utilisateurs une sécurité de bout en bout, le respect de la vie privée, de la simplicité et des solutions pratiques. Il fournit à cet effet des technologies et des certifications normalisées qui permettent aux fournisseurs de technologies et de services de développer, certifier, déployer et gérer des services et appareils numériques conformément à leurs besoins en matière d’activité, de sécurité, de réglementation et de protection des données. Les technologies GlobalPlatform sont utilisées dans des milliards de cartes à puce, smartphones, technologies portables et autres appareils connectés et IoT.

Les technologies standardisées et les certifications de GlobalPlatform sont développées sur la base d’une collaboration industrielle performante, menée par des sociétés membres diversifiées travaillant en partenariat avec l’industrie, les organismes de réglementation et d’autres parties prenantes aux quatre coins de la planète.

