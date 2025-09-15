-

INBRAIN Neuroelectronics anuncia una colaboración para acelerar el desarrollo y la comercialización de su tecnología brain computer interface (BCI) de grafeno

INBRAIN abrirá una oficina en Boston para ampliar su presencia en Estados Unidos, aunque mantendrá su sede central en Barcelona, España

original

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--INBRAIN Neuroelectronics, una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías neuronales basadas en grafeno para interfaces terapéuticas BCI (BCI-Tx), ha anunciado hoy la firma de un acuerdo de colaboración con Mayo Clinic para el intercambio de conocimientos técnicos. El objetivo de esta iniciativa es acelerar el desarrollo y la comercialización de la tecnología BCI-Tx de precisión de INBRAIN para pacientes con trastornos neurológicos.

Como parte de la colaboración, los expertos de INBRAIN y Mayo Clinic trabajarán juntos en un intercambio de conocimientos técnicos de forma no exclusiva para llevar a cabo una evaluación práctica de la plataforma BCI-Tx en fase de desarrollo de INBRAIN en ensayos clínicos, con el objetivo de acelerar la generación de evidencia clínica de alta calidad.

«Nuestro objetivo es maximizar las capacidades únicas del grafeno y la inteligencia artificial para generar verdadero valor tanto para los pacientes como para los equipos médicos», afirma Carolina Aguilar, directora ejecutiva y cofundadora de INBRAIN Neuroelectronics. «Con la experiencia clínica de Mayo Clinic, y junto a otros centros líderes de Estados Unidos y Europa, buscamos validar nuestra plataforma en entornos reales, acelerar la obtención de evidencia clínica y avanzar de manera responsable hacia terapias BCI centradas en el paciente».

INBRAIN también anuncia la creación de una filial estadounidense para colaborar con los principales centros académicos de EE. UU., con sedes que se abrirán en Boston y la costa oeste, al tiempo que mantiene su sede central y su departamento de I+D en Barcelona, España. La oficina inicial de Boston servirá como centro neurálgico para los ensayos clínicos en Estados Unidos y sentará las bases para la comercialización y la expansión terapéutica de su BCI-Tx más allá de la enfermedad de Parkinson. INBRAIN también está desarrollando procesos de fabricación a escala para su plataforma BCI, con el fin de permitir una adopción clínica y comercial más amplia en todo el mundo.

INBRAIN ha recaudado hasta la fecha 124 millones de dólares en financiación de un consorcio internacional de inversores en tecnología médica y tecnología Deep tech, entre los que se incluyen por orden alfabético Aliath Bioventures, Asabys Partners, CDTI, la Generalitat de Cataluña (Avançsa e ICF), FondICO, Graybella Capital, IMECXpand, Mayo Clinic, el Consejo Europeo de Innovación, Truventuro y Vsquared Ventures.

Mayo Clinic tiene intereses económicos en la tecnología mencionada en este comunicado de prensa. Mayo Clinic utilizará los ingresos que reciba para financiar su objetivo sin ánimo de lucro de atención al paciente, educación e investigación.

Acerca de INBRAIN Neuroelectronics
INBRAIN Neuroelectronics es pionera en neurología de precisión en tiempo real con la primera plataforma terapéutica del mundo basada en grafeno para interfaces brain computer Interface (BCI). Nuestra tecnología combina la decodificación precisa de BCI con la modulación micrométrica para brindar tratamientos adaptativos y personalizados para afecciones como la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y la rehabilitación tras un ictus entre otros. Al proporcionar una monitorización continua en tiempo real y ajustes terapéuticos autónomos, nuestra plataforma impulsada por IA maximiza los resultados terapéuticos y minimiza los efectos secundarios. A través de colaboraciones estratégicas, entre las que se incluyen Merck KGAa y nuestra filial INNERVIA Bioelectronics, estamos ampliando nuestras soluciones innovadoras a aplicaciones para enfermedades nerviosas periféricas y sistémicas, liberando el potencial de la neurotecnología y la bioelectrónica.

Para obtener más información, visite www.inbrain-neuroelectronics.com y síganos en LinkedIn.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación
Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

INBRAIN Neuroelectronics

Release Versions
Spanish

Contacts

Contacto para los medios de comunicación
Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

More News From INBRAIN Neuroelectronics

INBRAIN Neuroelectronics presenta el análisis provisional del primer estudio realizado en seres humanos sobre la interfaz cerebro-ordenador de grafeno

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--INBRAIN Neuroelectronics anunció el día de hoy el análisis provisional de los resultados del primer estudio clínico en seres humanos del mundo sobre su tecnología de interfaz cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés) basada en grafeno. El estudio, que fue patrocinado por la Universidad de Mánchester y se realizó en el Centro de Neurociencias Clínicas de Mánchester (Northern Care Alliance NHS Foundation Trust), evalúa la seguridad y el rendimiento fu...

INBRAIN Neuroelectronics es nombrada pionera tecnológica 2025 por el Foro Económico Mundial

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--INBRAIN Neuroelectronics, empresa especializada en neurotecnología en fase clínica que desarrolla interfaces entre el cerebro y el ordenador (brain-computer interfaces, BCI) de precisión con grafeno, ha anunciado hoy que ha sido seleccionada como Pionera tecnológica de 2025 por el Foro Económico Mundial. Este reconocimiento prestigioso destaca la labor pionera de INBRAIN en el desarrollo de terapias neuroelectrónicas inteligentes que aplican el grafeno para t...

INBRAIN Neuroelectronics recibirá una subvención de €4 millones por parte del programa español PERTE Chip para que la empresa desarrolle interfaces cerebro-ordenador basadas en grafeno

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--INBRAIN Neuroelectronics, una empresa de neurotecnología en fase clínica que desarrolla interfaces cerebro-ordenador (BCI) de precisión basadas en grafeno, anunció hoy que el Ministerio de Industria y Turismo español le concedió una subvención de €4 millones a través de la iniciativa PERTE Chip. La subvención acelerará el desarrollo de la tecnología de interfaz cerebro-ordenador de INBRAIN, que integra computación inteligente y materiales basados en el grafen...
Back to Newsroom