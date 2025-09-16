Jumpmind anuncia investimento estratégico da Lone View Capital

COLUMBUS, Ohio e LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A Jumpmind, fornecedora líder de soluções de tecnologia inovadoras para o setor varejista, anunciou hoje que a Lone View Capital ("Lone View"), uma empresa de private equity voltada para o crescimento e com foco em investimentos em tecnologia e software, realizou um investimento estratégico, adquirindo uma participação majoritária na empresa.

Fundada em 2008, a Jumpmind foi recentemente reconhecida como líder no Forrester Wave™ para soluções de ponto de serviço (4º trimestre de 2024). O principal produto da empresa, o Jumpmind Commerce, é uma plataforma de ponto de serviço nativa em nuvem e baseada em microsserviços, que possibilita aos varejistas combinar experiências digitais e presenciais, aprimorar o processo de compra (checkout) e oferecer interações mais personalizadas aos consumidores. Contando com a confiança dos principais varejistas globais, a plataforma oferece suporte à autonomia de dispositivos, implementação rápida e jornadas do cliente altamente configuráveis, capacitando empresas a se adaptarem rapidamente ao cenário dinâmico do varejo atual. A Jumpmind foi nomeada Solução POS do Ano no RetailTech Breakthrough Awards de 2025.

Além de sua plataforma de comércio varejista, a Jumpmind oferece o SymmetricDS e o Metl, ferramentas de nível empresarial para integração e sincronização de dados em tempo real. Utilizadas em diversas indústrias o mundo inteiro, elas oferecem a resiliência necessária para assegurar o funcionamento contínuo de operações críticas.

“A Jumpmind se consolidou como uma parceira confiável para os principais varejistas da América do Norte, Europa e Ásia, oferecendo uma plataforma independente de hardware e nuvem que oferece uma alternativa diferenciada aos sistemas legados”, disse Doug Ceto, sócio da Lone View Capital. “Estamos entusiasmados com a parceria com Joe e a equipe da Jumpmind para tirar proveito deste momento, ampliar sua presença e ajudá-los a se tornarem o próximo líder em software para varejo.”

Após o investimento, o CEO da Jumpmind, Joe Corbin, permanecerá em seu cargo e continuará orientando o crescimento da empresa.

“A Lone View possui vasta experiência em software e tecnologia, aliada a uma extensa trajetória de expansão de negócios, e estamos entusiasmados em estabelecer essa parceria com eles”, afirmou Joe Corbin, CEO da Jumpmind. “Este investimento nos coloca em uma posição favorável para acelerar nosso plano de desenvolvimento de produtos, fortalecer os vínculos com os clientes e continuar com a oferta de softwares inovadores que transformam a experiência no setor varejista.”

A ScaleView Partners atuou como consultora financeira exclusiva da Jumpmind. A Harris Williams atuou como consultora financeira da Lone View. A Massumi + Consoli atuou como consultora jurídica da Lone View.

Sobre a Jumpmind

A Jumpmind é uma fornecedora líder de soluções inovadoras de tecnologia para o setor de varejo. Nossa plataforma de ponto de serviço móvel e nativa em nuvem capacita os varejistas a otimizar operações, aprimorar a experiência do cliente e alcançar um crescimento sustentável. Com uma arquitetura preparada para o futuro e foco em entregar valor excepcional aos nossos clientes, a Jumpmind está comprometida em moldar o futuro da tecnologia de varejo. A Jumpmind promove experiências inspiradas na loja para um número crescente de varejistas de destaque, incluindo American Eagle Outfitters, Build-A-Bear Workshop, DTLR, Petco, Reitmans Canada Ltd., Shoe Palace, The Paper Store, Landmark Group e The Vitamin Shoppe. Saiba mais sobre Jumpmind em www.jumpmind.com.

Sobre a Lone View Capital

A Lone View Capital é uma empresa de private equity voltada para o crescimento que investe em todo o ecossistema de tecnologia. A sua equipe é formada por investidores e operadores que utilizam seu vasto conhecimento especializado para ajudar equipes de gestão excepcionais a construir, transformar e desenvolver negócios líderes de mercado. A empresa está sediada em Los Angeles, CA. Para mais informações sobre a estratégia e o modelo de investimento da Lone View, visite https://loneviewcap.com/

