Helmholtz Munich与Parse Biosciences GigaLab绘制全球最大的人类肺组织扰动图谱

慕尼黑和西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Helmholtz Munich与Parse Biosciences今日宣布达成战略合作，将借助Parse Biosciences的GigaLab平台绘制全球覆盖范围最广的肺部疾病扰动图谱。该研究采用正常对照供体肺的人类肺离体组织切片培养模型，以及慢性肺病患者的离体肺组织，旨在通过表征细胞对900种药物干预的疾病特异性反应，发现肺部健康与疾病的新靶点和细胞回路。

Helmholtz Munich精准再生医学研究事业部主任、肺生物学与疾病领域顶尖研究员Herbert Schiller教授将牵头这一雄心勃勃的计划。

Schiller表示：“在人类肺组织中成规模地直接测量单细胞水平的药物治疗效果，将帮助我们找到改善肺组织再生的策略，进而推动未来靶向联合疗法的发展。”

Helmholtz Munich计算健康中心负责人Fabian Theis教授补充道：“要构建细胞与组织生物学的基础AI模型，我们迫切需要更多高质量扰动数据——这类复杂的药物扰动数据集将为理解肺部健康与疾病中的基因调控带来实质性进展。”

该计划将通过Parse GigaLab实施，这一先进设施专为生成大规模单细胞RNA测序数据集而设计。借助Parse的Evercode化学技术，GigaLab可快速产出高质量的大型单细胞数据集。

Parse Biosciences联合创始人兼首席技术官Charlie Roco博士表示：“借助GigaLab，我们正助力研究人员突破渐进式发现的局限。我们与Helmholtz Munich的合作证明，单细胞基因组学领域的视野与规模能揭示生物学奥秘，加速更优疗法的研发进程。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以为人类健康和科学研究提速为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

凭借由联合创始人Alex Rosenberg和Charles Roco在华盛顿大学开发的技术，Parse已筹集了超过1亿美元的资金，其产品被全球约3000家客户所采用。其日益丰富的产品组合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及数据分析解决方案Trailmaker™。

Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的 South Lake Union区，最近那里已扩建为一个全新的总部和最先进的实验室。若要了解更多信息，请访问 https://www.parsebiosciences.com/ 。

关于 Helmholtz Munich

Helmholtz Munich 是全球领先的生物医学研究中心，其使命是在快速变化的世界中开发突破性的健康解决方案。该跨学科研究团队主要专注于环境诱发疾病，特别是糖尿病、肥胖、过敏和慢性肺部疾病的治疗和预防。借助人工智能与生物工程技术，研究人员正加速科研成果向临床应用的转化。Helmholtz Munich 拥有约 2500 名员工，总部位于慕尼黑的诺伊尔贝格。它是 Helmholtz Association 的成员，该协会拥有超过43000名员工和18个研究中心，是德国最大的科学组织。更多关于 Helmholtz Munich (Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt GmbH) 的信息，请访问： www.helmholtz-munich.de/en

