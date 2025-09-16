Jumpmind kondigt strategische investering van Lone View Capital aan

COLUMBUS, Ohio & LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Jumpmind, een toonaangevende leverancier van innovatieve retailtechnologieoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat Lone View Capital ('Lone View'), een op groei gerichte private-equityfirma dat zich concentreert op technologie- en software-investeringen, een strategische investering heeft gedaan door een meerderheidsbelang in het bedrijf te verwerven.

Jumpmind, opgericht in 2008, werd onlangs erkend als leider in de Forrester Wave™ voor Point of Service Solutions (K4 2024). Het vlaggenschipproduct van het bedrijf, Jumpmind Commerce, is een cloud-native, op microservices gebaseerd point of service-platform waarmee retailers digitale en fysieke ervaringen kunnen verenigen, het afrekenen kunnen stroomlijnen en meer gepersonaliseerde klantinteracties kunnen bieden.

