REDWOOD CITY, Kalif.--(BUSINESS WIRE)--WorkBoard gab heute ein Rekordwachstum im ersten Halbjahr bekannt, angetrieben durch den steigenden Druck auf Führungskräfte, die Strategieumsetzung zu verbessern, die starke Einführung seiner neuen KI-Agenten sowie Partnerschaften mit Workday und Microsoft. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30 %, im zweiten Quartal im Quartalsvergleich um 50 %, wobei 40 % des Neugeschäfts aus Europa stammen.

29 neue Unternehmenskunden haben WorkBoardAI im ersten Halbjahr erworben, darunter Unternehmen aus den Branchen Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Handel und Energie – viele davon als Ersatz für Microsoft Viva Goals.

Wichtig ist, dass das Unternehmen weiterhin 45 % seines Umsatzes von Bestandskunden erzielt, die ihre Nutzung ausweiten. Die Kundenreaktionen auf die Übernahme von Quantive Inc. im zweiten Quartal waren überwältigend positiv, da 40 große Unternehmenskunden zur WorkBoardAI-Plattform migrieren, die nun weltweit als vertrauenswürdigste Plattform für Strategieumsetzung und OKRs gilt.

Unternehmen nutzen WorkBoardAI als Aufzeichnungssystem für ihre Strategieumsetzung, um Abstimmung, Messung, Umsetzung und Anpassung ehrgeiziger Strategien in einer sich schnell verändernden Welt voranzutreiben.

„Im letzten Quartal kehrten wir nach neun aufeinanderfolgenden Quartalen mit rückläufigen Umsätzen im Jahresvergleich wieder zum Wachstum zurück. Dies war in nicht geringem Ausmaße WorkBoardAI zu verdanken, das wir als Aufzeichnungssystem für Strategie und Umsetzung standardisiert haben, um das Unternehmen auszurichten und unsere Transformation voranzutreiben.“ – Sam Wilson, Geschäftsführer von 8x8

„Chief of Staff AI Agents“ und „Leadership Coach AI Agents“ steigern die Leistung von Führungskräften und Teams

Über 55 % der Kunden nutzen WorkBoardAI bereits, um bessere Ziele und Leistungskennzahlen zu setzen, Abhängigkeiten herauszufinden und zu beheben, Risiken und Fortschritte zu bewerten, Meetings zu optimieren sowie Ergebnisse zusammenzufassen. 75 % der Kunden setzten einen WorkBoardAI-Agenten ein, als diese im April eingeführt wurden. Die Nutzung durch Führungskräfte der ersten Ebene und mittleres Management steigt wöchentlich um 50 %, da diese Manager nach Wegen suchen, in einer hektischen Welt effektiver zu sein.

Im Gegensatz zu Chatbots verfügen diese Agents über den vollen Kontext bezüglich Strategie, Organisationsstruktur, Team- sowie individuellen Zielen, wissen, was die Führungskraft erreichen möchte, und haben Zugriff auf Daten aus Salesforce, Teams, Jira und anderen Apps.

Der „Chief of Staff Agent“ treibt proaktiv die Ausrichtung und die OKR-Definition voran, erkennt Risiken, bereitet Meeting-Unterlagen vor, erstellt und aktualisiert Scorecards, verteilt Fortschrittsupdates, verfolgt Aufgaben bei Teammitgliedern nach und bereitet faktenbasierte Tagesordnungen vor – all die Dinge, die Manager eigentlich tun sollten, aber oft nicht die Zeit dazu haben, sie ordentlich zu erledigen.

treibt proaktiv die Ausrichtung und die OKR-Definition voran, erkennt Risiken, bereitet Meeting-Unterlagen vor, erstellt und aktualisiert Scorecards, verteilt Fortschrittsupdates, verfolgt Aufgaben bei Teammitgliedern nach und bereitet faktenbasierte Tagesordnungen vor – all die Dinge, die Manager eigentlich tun sollten, aber oft nicht die Zeit dazu haben, sie ordentlich zu erledigen. Der „Leadership Coach Agent“ ist ein Denkpartner, unterstützt beim Formulieren und Übermitteln von anspruchsvollem Feedback, erstellt Unterlagen sowie Agenden für 1:1-Gespräche und Leistungsbeurteilungen und hilft Managern, effektive Führungskräfte zu sein.

„Die WorkBoardAI-Plattform hilft uns, unseren Zielsetzungsprozess zu optimieren, indem sie mehr Transparenz, Ausrichtung und Dynamik in der gesamten Organisation schafft. Sie reduziert den manuellen Aufwand, der für die Koordination von Zielsetzung und Leistungsüberwachung erforderlich ist, insbesondere in unseren globalen Teams.“ – Susanna Mikaelyan, Vizepräsidentin für Globales Talentmanagement, Pax8

Ausgerichtet auf das Unternehmensökosystem mit Workday- und Microsoft-Partnerschaften

Markteinführungspartnerschaften mit Workday und Microsoft vereinfachen die Umgebung und sorgen für eine nahtlose Erfahrung der Kunden. Diese Partnerschaften beschleunigten 50 % der WorkBoard-Umsätze in den ersten sechs Monaten des Jahres.

Kunden verbinden Unternehmens-, Team- sowie individuelle OKRs in WorkBoardAI mit ihrem Workday-HCM-System, um hohe Ausrichtung und Transparenz in WorkBoardAI sowie im gesamten Mitarbeiterlebenszyklus in Workday zu gewährleisten. Die Chief of Staff- und Leadership Coach-Agenten von WorkBoardAI sind jetzt im Workday AI Marketplace verfügbar und werden mit seinem neuen Agent System of Record kompatibel sein, sodass Unternehmen KI-Agenten mit Governance und Transparenz skalieren können.

Im Mai brachte WorkBoardAI seinen Agent für Microsoft Copilot auf den Markt und integrierte OKRs in die täglichen Arbeitsabläufe in Word, Excel, PowerPoint und Outlook. WorkBoardAI war ein Featured-Partner während der Microsoft-Build-Keynote von Satya Nadella.

Über WorkBoardAI™

WorkBoardAI ist die weltweit führende Unternehmens-OKR-Lösung und das einzige Aufzeichnungssystem für ihre Strategieumsetzung mit generativer und agentenbasierter KI, welches Ausrichtung, Verantwortlichkeit und Transparenz verbessert. WorkBoardAI, dem Unternehmen wie 3M, AstraZeneca, Boeing, Cisco, Capital One, Elevance, Unilever, Workday und weitere vertrauen, erleichtert es Unternehmen, ihre strategischen Prioritäten in einer sich schnell verändernden Welt effektiver auszurichten, zu messen und voranzutreiben. Die KI unterstützt jedes Unternehmen dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie die Wirkung von Führungskräften steigert, die abteilungsübergreifende Koordination erhöht sowie die Unternehmensziele beschleunigt. Zu den Investoren des Unternehmens zählen SoftBank, Andreessen Horowitz, M12 (Microsofts Venture Fund), Notable Capital, Workday Ventures sowie frühere Quantive-Investoren Insight Partners, Index Ventures und Charles River Ventures. WorkBoard hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und Büros in den USA, Europa sowie Indien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.