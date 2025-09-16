G-DRAGON攜手OXFORD將其標誌性雛菊圖案化為「818 BLOOM」積木

韓國首爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MTREINC宣布，國際知名藝人G-DRAGON與韓國頂尖積木製造商OXFORD合作，將其標誌性的雛菊圖案轉化為積木形態。

在此次合作中，OXFORD攜手G-DRAGON創立的時尚品牌PEACEMINUSONE，推出限量版積木花朵「818 BLOOM」，其發售日期特意選在了9月21日國際和平日。

G-DRAGON親自參與設計，以確保產品彰顯PEACEMINUSONE的品牌哲學。每套產品均附有印有其簽名的全息防偽認證書，旨在防止仿冒並提升收藏價值。這款全球首次融入藝術家個人風格的DIY產品正在吸引全球粉絲與藏家的高度關注。

OXFORD成立於1961年，現已發展成為一個全球品牌，每年在30多個國家生產超過2億塊積木。公司以其眾多熱門系列而聞名，例如以崇禮門（韓國歷史地標）、龜船（朝鮮王朝海軍的大型戰船）和古羅馬競技場為主題的「文化遺產系列」；以李舜臣將軍等人物為主題的「英雄系列」；以及重現歷史事件的「戰爭系列」等。OXFORD也與三星、SK、LG、KT、CJ、起亞汽車、大韓航空以及平昌冬奧等大型企業和組織合作，多款聯名系列皆創下銷售佳績。

PEACEMINUSONE與OXFORD的此次攜手是全球文化偶像與國際品牌前所未有的跨界合作，引發了海內外高度關注。

「818 BLOOM」專案背後的公司——MTREINC的執行長Jong-yeol Kim表示：「這款產品體現了G-DRAGON對PEACEMINUSONE的期許——成為和平烏托邦與殘酷現實的交匯點。我們期盼世界各地的消費者在搭建『818 BLOOM』的過程中，能夠體悟到和平的價值，感受G-DRAGON傳遞的訊息。」

與此同時，被任命為2025年慶州APEC峰會榮譽大使的G-DRAGON持續透過各項公益行動展現其正向影響力，並廣受讚譽。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。