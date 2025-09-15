AmTrust Financial Services et Blackstone Credit & Insurance concluent une transaction stratégique visant les activités mondiales MGA et Fee d'AmTrust

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--AmTrust Financial Services, Inc. (« AmTrust » ou la « société »), un assureur mondial spécialisé en sinistres immobiliers, et Blackstone Credit & Insurance (« BXCI »), annoncent aujourd’hui un accord définitif en vertu duquel AmTrust et les fonds gérés par BXCI s’associeront pour le spin-off de certaines Managing General Agencies (les « MGA ») et activités Fee d’AmTrust aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale en une nouvelle entité indépendante.

AmTrust et l'entreprise nouvellement formée concluront un accord de capacité de dix ans par lequel AmTrust restera souscripteur des volumes commerciaux existants offerts par l'intermédiaire des MGA.

L'accord comprend sept filiales d'AmTrust : ANV, Risico, Collegiate, AmTrust Nordic, Arc Legal, Qualis et Abacus. Ces entreprises offrent diverses couvertures de risque et d’assurance, y compris les cyber excédents et surplus (E&S), les administrateurs et responsables (D&O), l’assurance contre les risques de transaction, l’indemnisation professionnelle, les frais juridiques, le crédit hypothécaire et structuré, la garantie, l’indemnisation des travailleurs agricoles, la protection du revenu, accidents et maladie (A&H) et les biens immobiliers résidentiels et commerciaux de niche. La nouvelle entreprise devrait compter plus de 700 employés.

Adam Karkowsky, qui est actuellement président d'AmTrust, quittera ses fonctions pour devenir président du conseil et CEO de la nouvelle entreprise. Il apporte une expérience approfondie du leadership en assurance, après avoir rejoint AmTrust en mars 2011 et être devenu son président en décembre 2018. Il est membre du conseil d'administration d'AmTrust Financial Services, Inc. depuis janvier 2019. Avant d'occuper son poste actuel, Karkowsky a occupé les postes de directeur financier et de vice-président exécutif, développement stratégique et fusacs. Il a occupé divers postes en finance et en stratégie dans les secteurs du capital-investissement et de l'assurance.

L’équipe de direction de Karkowsky au sein de la nouvelle entreprise comprendra Joseph Brecher, actuellement vice-président principal, responsable des investissements alternatifs chez AmTrust, en tant que directeur financier, et Jacob Decter, actuellement directeur de la stratégie, Global Fee Businesses, chez AmTrust, en tant que directeur de l’exploitation.

La nouvelle entreprise opérera sous un nouveau nom de marque, qui sera annoncé à une date ultérieure.

Barry Zyskind, président du conseil et CEO d’AmTrust, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer à Blackstone pour décupler la valeur intrinsèque substantielle que nous avons construite dans nos activités mondiales MGA et Fee. Grâce à cette transaction, ces entités seront en mesure d'investir davantage dans leurs opérations, de développer sensiblement leur portefeuille et de continuer à fournir un service exceptionnel à leurs clients. Grâce à notre importante participation conservée, AmTrust se réjouit à l'idée de participer au succès futur de la nouvelle entreprise. Je suis confiant dans la force et l’expérience d’Adam et de l’équipe de direction pour mener la nouvelle entreprise sur la voie du succès ».

Adam Karkowsky, président, AmTrust, déclare : « En regroupant ces entreprises en une entité autonome, nous créons une plateforme MGA multinationale diversifiée, dotée d’un solide potentiel de création de valeur grâce à une croissance organique, à des partenariats élargis et à des acquisitions. J'apprécie profondément les opportunités que j'ai eues au sein d'AmTrust et je suis reconnaissant pour ce que nous avons accompli ensemble. J’ai hâte de travailler avec notre équipe talentueuse aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe pour fournir des services à nos courtiers, partenaires et clients, avec le soutien de nos partenaires AmTrust et Blackstone ».

« AmTrust a construit une franchise impressionnante et nous sommes ravis de soutenir la nouvelle plateforme MGA autonome, qui devrait bénéficier de véritables synergies », déclare Louis Salvatore, directeur général principal de BXCI. « BXCI possède une vaste expérience en matière d’investissement et de soutien aux entreprises de services d’assurance pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Nous nous réjouis de nous associer à AmTrust et à l’équipe de direction de la nouvelle entreprise pour créer de la valeur à long terme. »

Après la clôture de la transaction, AmTrust restera une société d'assurance multinationale de premier plan avec environ 6 000 employés fournissant des solutions de gestion des risques et d'assurance avec une offre élargie dans tous les secteurs et toutes les catégories à l'échelle mondiale.

Approbations et calendrier de clôture

La transaction a été approuvée par le conseil d’administration d’AmTrust. Elle devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

Conseillers

Evercore agit à titre de conseiller financier d'AmTrust dans le cadre de la transaction, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit en qualité de conseille juridique. Latham & Watkins LLP agit à titre de conseiller juridique de BXCI.

À propos de Blackstone Credit & Insurance

Blackstone Credit & Insurance (« BXCI ») est l’un des principaux investisseurs de crédit au monde. Nos investissements couvrent les marchés du crédit, y compris le crédit privé de qualité investissement, les prêts adossés à des actifs, le crédit public de qualité investissement et le rendement élevé, les ressources durables, la dette d'infrastructure, les obligations de prêt garanties, les prêts directs et le crédit opportuniste. Nous cherchons à générer des rendements ajustés au risque attrayants pour les investisseurs institutionnels et particuliers en offrant aux entreprises les capitaux nécessaires pour renforcer et développer leurs activités. BXCI est également l'un des principaux fournisseurs de services de gestion d'investissement pour les assureurs, aidant ces entreprises à mieux fournir aux preneurs d'assurance grâce à nos capacités de crédit privé de qualité investissement.

À propos d’AmTrust Financial Services, Inc.

AmTrust Financial Services, Inc., une société multinationale de portefeuille d'assurances dont le siège social est à New York, offre des produits d'assurance IARD spécialisés, y compris l'indemnisation des travailleurs, la police d'assurance des propriétaires d'entreprise, la responsabilité civile générale et la couverture de service et de garantie étendue. Pour de plus amples renseignements à propos d'AmTrust, veuillez consulter http://www.amtrustfinancial.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.