Biocytogen annonce que Tubulis, innovateur dans le domaine des ADC, a signé un accord de licence exclusive mondiale pour un anticorps unique

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Pékin) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX : 02315), une société internationale de biotechnologie qui mène des activités de recherche et développement dans le domaine des médicaments innovants à base d’anticorps, a annoncé aujourd’hui que Tubulis, développeur de traitements ADC, avait exercé une licence exclusive pour le développement et la commercialisation mondiaux d’un anticorps entièrement humain développé par Biocytogen. Cet anticorps sera utilisé dans un nouveau candidat ADC exclusif à Tubulis. Il s’inscrit dans le cadre d’un accord de collaboration et d’option signé précédemment visant à découvrir et à faire progresser des composants d’anticorps pour le développement et la commercialisation de produits ADC basés sur le moteur de découverte d’anticorps de Biocytogen.

L’anticorps a été généré à l’aide de la plateforme RenMice® exclusive de Biocytogen et se caractérise par une affinité élevée, une faible immunogénicité et une développabilité favorable. Tubulis appliquera ses technologies propriétaires de liaison et de charge utile pour développer des thérapies ADC innovantes basées sur cet anticorps, dans le but de répondre à des besoins cliniques non satisfaits dans le domaine du traitement du cancer.

Yuelei Shen, président-directeur général de Biocytogen, déclare : « Nous sommes très heureux que Tubulis ait exercé son option, ce qui reflète la compétitivité internationale et le potentiel de transfert de notre plateforme de découverte d’anticorps entièrement humains. Nous sommes impatients de voir cet anticorps progresser grâce au puissant moteur de développement ADC de Tubulis et entrer en phase de développement clinique au bénéfice des patients du monde entier. »

Jonas Helma-Smets, directeur scientifique et cofondateur de Tubulis, déclare : « Notre objectif est de stimuler l’innovation dans le développement des ADC et de fournir des thérapies ADC uniques en leur genre, capables d’améliorer les résultats thérapeutiques chez les patients atteints de tumeurs solides. La collaboration en matière de R&D avec Biocytogen a donné naissance à un anticorps candidat qui, selon nous, s’intègre bien à nos plateformes technologiques ADC et qui pourrait nous aider à développer un nouveau candidat thérapeutique. »

Selon les termes de l’accord, Biocytogen recevra un paiement initial et pourra prétendre à certains paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation, ainsi qu’à des redevances à un chiffre sur les ventes nettes.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie menant des études et développant de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie de l’édition de gènes, Biocytogen s’appuie sur les plateformes propriétaires RenMice® (RenMab™ / RenLite® / RenNano® / RenTCR mimic™) pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte d'anticorps mimétiques du TCR, et a créé une sous-marque, RenBiologics™, visant à explorer des partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l’emploi de >1 000 000 séquences d’anticorps entièrement humains contre plus de 1 000 cibles en vue d’une collaboration mondiale. Au 30 juin 2025, environ 280 accords de codéveloppement, d’octroi de licences ou de transfert d’anticorps thérapeutiques et d’actifs cliniques multiples et plus de 50 projets de licences RenMice® sur des cibles désignées ont été établis dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales (MNC). Biocytogen a été la première à créer des modèles humanisés knock-in de cibles de médicaments pour la recherche préclinique et fournit actuellement quelques milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l’emploi sous la marque BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d’édition de gènes pour des clients du monde entier. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des filiales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco, San Diego) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://biocytogen.com.

