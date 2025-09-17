CSC Digital Brand Services anuncia la integración con Recon de CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence para acelerar la detección y el cumplimiento contra dominios maliciosos

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CSC, registrador de dominios y proveedor de protección de marcas en línea líder a nivel mundial para empresas, anunció hoy en Fal.Con 2025 una integración nueva de las ofertas de seguridad de dominios de CSC con la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike Falcon®. La integración con Recon, una capacidad fundamental dentro de Falcon Adversary Intelligence, permite que las organizaciones aceleren la detección y eliminación de dominios maliciosos, reduciendo la exposición al phishing, fraude y abuso de marca.

Mientras los delitos cibernéticos alcanzan niveles sin precedentes, los adversarios explotan cada vez más los activos digitales, las marcas y la infraestructura de sistemas de nombres de dominio (DNS). Las defensas tradicionales suelen ignorar las carteras de dominios, dejando a las empresas en una situación de vulnerabilidad con respecto a suplantación de identidad, falsificación de identidad y apropiación de cuentas. CSC y CrowdStrike se unen para cerrar esta brecha con una solución integral que abarca inteligencia de amenazas avanzada, detección rápida y cumplimiento global.

Mediante esta integración, los clientes pueden:

Aprovechar la capacidad Recon en Falcon Adversary Intelligence para detectar dominios maliciosos que amenazan a su organización

Enviar al instante solicitudes de eliminación de contenido directamente al equipo de CSC

Confiar en la experiencia en seguridad de dominios empresariales y protección de marcas de CSC, incluida la gestión de eliminación integral, protección de carteras de dominios y cumplimiento contra fraude, phishing y campañas de suplantación de identidad

“Esta alianza representa un salto significativo para proteger a las empresas de ciberataques sofisticados, incluidas las que cuentan con tecnología de IA”, señaló Ihab Shraim, director de Tecnología y vicepresidente sénior de servicios de Marca Digital de CSC. “Al combinar la experiencia de cumplimiento global de CSC con la inteligencia y las capacidades de detección de CrowdStrike, brindamos una defensa proactiva que empieza a nivel del dominio. Las organizaciones ahora tienen acceso directo al cumplimiento dentro de la consola de la plataforma Falcon”.

“La misión de CSC es proteger a las marcas más confiables a nivel mundial de la suplantación de identidad y amenazas DNS”, dijo Vincent D’Angelo, director sénior de Desarrollo Empresarial de CSC. “Junto con CrowdStrike, dotamos a las empresas de la inteligencia y resiliencia que necesitan para adelantarse a las amenazas en constante evolución”.

“La seguridad de los dominios es un riesgo a nivel directivo que se pasa por alto muy a menudo”, comentó Daniel Bernard, director comercial de CrowdStrike. “Al integrar CSC con Recon, les damos a los clientes una solución integrada que reúne la inteligencia de amenazas y el cumplimiento de dominios en un solo lugar. Esta alianza ayuda a las organizaciones a detener a los adversarios con mayor rapidez al cerrar una brecha crítica en su superficie de riesgo digital”.

Las ofertas de CSC ahora se pueden comprar en el CrowdStrike Marketplace, un destino único para el ecosistema de primera categoría de los productos de seguridad compatibles con CrowdStrike. Para obtener más información, consulte el listado de CSC en el CrowdStrike Marketplace o visite a CSC en el stand n.° 2008 en Fal.Con 2025 para ver una demostración de la integración de Recon.

Acerca de CSC

CSC es el proveedor de inteligencia de amenazas y seguridad de confianza elegido por Forbes Global 2000 y las 100 mejores marcas globales (Interbrand®) con áreas de enfoque en seguridad y gestión de dominios, junto con protección contra fraudes y marcas digitales. A medida que las empresas globales realizan inversiones significativas en su postura de seguridad, nuestra plataforma DomainSec℠ puede ayudarlas a comprender las infracciones de ciberseguridad que existen y ayudarlas a proteger sus activos y marcas digitales en línea. Al aprovechar la tecnología patentada de CSC, las empresas pueden solidificar su postura de seguridad para protegerse contra los vectores de amenazas cibernéticas que apuntan a sus activos en línea y la reputación de la marca, lo que las ayuda a evitar una pérdida devastadora de ingresos. CSC también brinda protección de marca en línea (la combinación de actividades de monitoreo y cumplimiento de la marca en línea) con una vista multidimensional de varias amenazas fuera del firewall que apuntan a dominios específicos. Los servicios de protección contra fraudes que combaten el phishing en las primeras etapas del ataque completan nuestras soluciones. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., desde 1899, CSC tiene oficinas en Estados Unidos, Canadá, Europa y la región de Asia y el Pacífico. CSC es una empresa global capaz de hacer negocios dondequiera que estén nuestros clientes, y lo logramos empleando expertos en cada negocio al que prestamos servicios. Visite cscdbs.com.

