CSC Digital Brand Services kondigt integratie aan in CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence's Recon om detectie en handhaving tegen kwaadaardige domeinen te versnellen

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CSC , 's werelds toonaangevende domeinregistrator en aanbieder van online merkbescherming voor bedrijven, heeft vandaag op Fal.Con 2025 een nieuwe integratie aangekondigd van de domeinbeveiligingsoplossingen van CSC met het CrowdStrike Falcon®cybersecurity platform. Deze integratie met Recon, een kernfunctie binnen Falcon Adversary Intelligence, stelt organisaties in staat om de detectie en verwijdering van kwaadaardige domeinen te versnellen, waardoor ze minder blootgesteld worden aan phishing, fraude en merkmisbruik.

Nu cybercriminaliteit ongekende hoogten bereikt, maken tegenstanders steeds vaker misbruik van digitale activa, merken en DNS-infrastructuur.

