AmTrust Financial Services und Blackstone Credit & Insurance kündigen strategische Transaktion für globales MGA- und Gebührengeschäft von AmTrust an

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--AmTrust Financial Services, Inc. („AmTrust“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter spezieller Sach- und Unfallversicherungen, und Blackstone Credit & Insurance („BXCI“) gaben heute eine definitive Vereinbarung bekannt, in deren Rahmen AmTrust und von BXCI verwaltete Fonds gemeinsam die Abspaltung bestimmter Managing General Agencies- („MGAs“) und Gebührengeschäfte von AmTrust in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa in ein neues, unabhängiges Unternehmen durchführen werden.

AmTrust und das neu gegründete Unternehmen werden eine zehnjährige Kapazitätsvereinbarung abschließen, wobei AmTrust Versicherer des bestehenden Versicherungsbestands bleiben wird, der durch die MGAs angeboten wird.

Die Vereinbarung umfasst sieben Tochtergesellschaften von AmTrust: ANV, Risico, Collegiate, AmTrust Nordic, Arc Legal, Qualis und Abacus. Diese Unternehmen bieten verschiedene Risiko- und Versicherungsdeckungen an, darunter spezielle Cyber-Zusatzversicherungen (E&S), D&O-Versicherungen, Transaktionsrisikoversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Hypotheken- und strukturierte Kreditversicherungen, Garantieversicherungen, Arbeitsunfallversicherungen für landwirtschaftliche Fachkräfte, Verdienstausfallversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen sowie Versicherungen für spezielle Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das neue Unternehmen soll über 700 Mitarbeitende beschäftigen.

Adam Karkowsky, derzeitiger President von AmTrust, verlässt das Unternehmen und wird Vorsitzender und CEO des neuen Unternehmens. Er kam im März 2011 zu AmTrust und wurde im Dezember 2018 President. Er besitzt daher umfangreiche Führungserfahrung im Versicherungsbereich. Seit Januar 2019 war er Mitglied des Vorstands von AmTrust Financial Services, Inc. Vor seiner aktuellen Rolle war Karkowsky Chief Financial Officer und Executive Vice President für Strategic Development und Mergers & Acquisitions. Er hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Finanzen und Strategie in der Private-Equity- und Versicherungsbranche.

Zum Führungsteam von Karkowsky im neuen Unternehmen werden unter anderem Joseph Brecher, derzeit SVP, Head of Alternative Investments bei AmTrust, als Chief Financial Officer, und Jacob Decter, derzeit Chief Strategy Officer, Global Fee Businesses bei AmTrust, als Chief Operating Officer gehören.

Das neue Unternehmen wird unter einem neuen Markennamen operieren, der zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird.

Barry Zyskind, Vorsitzender und Chief Executive Officer, AmTrust, sagte: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Blackstone den wesentlichen Embedded Value zu erschließen, den wir in unserem globalen MGA- und Gebührengeschäft generiert haben. Durch diese Transaktion werden diese Geschäftsbereiche so positioniert, dass sie weiter in ihre Operationen investieren, ihr Portfolio deutlich ausbauen und auch in Zukunft einen hervorragenden Kundenservice bieten können. AmTrust freut sich darauf, mit unserer signifikanten zurückbehaltenen Beteiligung am zukünftigen Erfolg des neuen Unternehmens teilzuhaben. Ich bin mir sicher, dass Adam und das Führungsteam das neue Unternehmen durch ihre Stärke und Erfahrung zum Erfolg führen werden.“

Adam Karkowsky, President, AmTrust, sagte: „Durch die Vereinigung dieser Geschäftsbereiche in einem eigenständigen Unternehmen wird eine diversifizierte, multinationale MGA-Plattform geschaffen, die durch organisches Wachstum, erweiterte Partnerschaften und Akquisitionen ein großes Wertschöpfungspotenzial entfalten kann. Ich bin äußerst dankbar für die Möglichkeiten, die ich bei AmTrust hatte, und für unsere gemeinsamen Erfolge. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem talentierten Team in den USA, Großbritannien und Europa und mit Unterstützung unserer Partner AmTrust und Blackstone Services für unsere Broker, Partner und Kunden bereitzustellen.“

„AmTrust hat ein beeindruckendes Franchise aufgebaut und wir freuen uns darauf, die neue eigenständige MGA-Plattform zu unterstützen, die deutlichen Rückenwind erhalten sollte“, sagte Louis Salvatore, Senior Managing Director, BXCI. „BXCI hat weitreichende Erfahrung bei der Investition in Versicherungsdienstleistungsunternehmen und deren Unterstützung, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit AmTrust und dem neuen Führungsteam des Unternehmens langfristigen Wert schaffen zu können.”

Nach Abschluss der Transaktion bleibt AmTrust ein führendes multinationales Versicherungsunternehmen mit etwa 6.000 Mitarbeitenden, das zahlreiche Risiko- und Versicherungslösungen für verschiedene Branchen und Klassen weltweit bereitstellt.

Genehmigungen und Zeitplan für den Abschluss

Die Transaktion wurde vom Vorstand von AmTrust genehmigt. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen soll sie bis Ende 2025 abgeschlossen werden.

Berater

Im Zusammenhang mit der Transaktion ist Evercore als Finanzberater für AmTrust tätig und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ist Rechtsberater. Latham & Watkins LLP tritt als Rechtsberater für BXCI auf.

Über Blackstone Credit & Insurance

Blackstone Credit & Insurance („BXCI“) ist einer der weltweit führenden Kreditinvestoren. Wir tätigen Investitionen in Kreditmärkten, darunter Private Investment Grade, Asset-Based Lending, Public Investment Grade und High-Yield-Kredite, nachhaltige Ressourcen, Infrastrukturschulden, Collateralized Loan Obligations, direkte Darlehensvergabe und opportunistischer Kredit. Wir sind bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen für institutionelle und private Investoren zu generieren, indem wir Unternehmen das Kapital anbieten, das sie zur Stärkung und Weiterentwicklung ihrer Unternehmen benötigen. BXCI ist zudem ein führender Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Versicherer. Sie können unsere erstklassigen Möglichkeiten und privaten Investment-Grade-Kredite nutzen, um Versicherungsnehmer besser zu bedienen.

Über AmTrust Financial Services, Inc.

AmTrust Financial Services, Inc., eine multinationale Versicherungsholdinggesellschaft mit Hauptsitz in New York, bietet spezielle Sach- und Unfallversicherungsprodukte an, darunter Arbeitsunfallversicherungen, Versicherungen für Geschäftsinhaber (BOP), allgemeine Haftpflichtversicherungen sowie erweiterte Service- und Garantieleistungen. Weitere Informationen über AmTrust finden Sie unter http://www.amtrustfinancial.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.