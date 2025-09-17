CSC Digital Brand Services annonce son intégration dans Recon de CrowdStrike Falcon Adversary Intelligence afin d’accélérer la détection et la lutte contre les domaines malveillants

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CSC, leader mondial des services d’enregistrement de noms de domaine et de protection des marques en ligne pour les entreprises, a annoncé aujourd’hui lors du salon Fal.Con 2025 une nouvelle intégration des offres de sécurité de domaine de CSC à la plateforme de cybersécurité CrowdStrike Falcon®. L’intégration à Recon, une fonctionnalité essentielle de Falcon Adversary Intelligence, permet aux organisations d’accélérer la détection et la suppression des domaines malveillants, réduisant ainsi leur exposition au hameçonnage, à la fraude et à l’utilisation abusive de leur marque.

Alors que la cybercriminalité atteint des niveaux sans précédent, les acteurs malveillants exploitent de plus en plus les actifs numériques, les marques et l’infrastructure du système de noms de domaine (DNS). Les défenses traditionnelles négligent souvent les portefeuilles de domaines, laissant les organisations vulnérables à l’usurpation d’identité, à l’imitation et au piratage de comptes. CSC et CrowdStrike s’unissent pour combler cette lacune grâce à une solution complète qui intègre des informations avancées sur les menaces, une détection rapide et une application mondiale.

Grâce à cette intégration, les clients peuvent :

Tirer parti de la fonctionnalité Recon de Falcon Adversary Intelligence pour identifier les domaines malveillants qui ciblent leur organisation

Soumettre instantanément des demandes de suppression directement à l’équipe de CSC

S’appuyer sur l’expertise de CSC en matière de sécurité des domaines d’entreprise et de protection des marques, notamment la gestion de bout en bout des suppressions, la protection des portefeuilles de domaines et la lutte contre les campagnes de fraude, d’hameçonnage et d’usurpation d’identité

« Ce partenariat représente un bond en avant significatif dans la protection des entreprises contre les cyberattaques sophistiquées, y compris celles basées sur l’IA », déclare Ihab Shraim, directeur technique et vice-président principal des services de marque numérique de CSC. « En combinant l’expertise mondiale de CSC en matière d’application de la loi avec les capacités de renseignement et de détection de CrowdStrike, nous offrons une défense proactive qui commence au niveau du domaine. Les organisations ont désormais un accès transparent à la mise en application directement depuis la console de la plateforme Falcon. »

« Chez CSC, notre mission est de protéger les marques les plus fiables au monde contre l’usurpation d’identité et les menaces DNS », déclare Vincent D’Angelo, directeur principal du développement commercial chez CSC. « En collaboration avec CrowdStrike, nous dotons les entreprises des renseignements et de la résilience dont elles ont besoin pour garder une longueur d’avance sur les menaces en constante évolution. »

« La sécurité des domaines est un risque au niveau du conseil d’administration qui est trop souvent négligé », déclare Daniel Bernard, directeur commercial chez CrowdStrike. « En intégrant CSC à Recon, nous offrons à nos clients une solution intégrée qui réunit les informations sur les menaces et l’application des règles de domaine en un seul endroit. Ce partenariat aide les organisations à arrêter plus rapidement les acteurs malveillants en comblant une lacune critique dans leur surface d’exposition aux risques numériques. »

Les offres de CSC sont désormais disponibles à l’achat sur CrowdStrike Marketplace, une destination unique pour l’écosystème de classe mondiale des produits de sécurité compatibles avec CrowdStrike. Pour en savoir plus, consultez la fiche CSC sur CrowdStrike Marketplace ou rendez-vous sur le stand n° 2008 de CSC au salon Fal.Con 2025 pour une démonstration de l’intégration de Recon.

À propos de CSC

CSC est le fournisseur de sécurité et de renseignements sur les menaces de confiance des entreprises du Forbes Global 2000 et des 100 meilleures marques mondiales (Interbrand®), avec des domaines d’intervention prioritaires dans la sécurité et la gestion des domaines, ainsi que la protection des marques numériques et la lutte contre la fraude. Alors que les entreprises mondiales investissent massivement dans leur posture de sécurité, notre plateforme DomainSec℠ peut les aider à comprendre les lacunes existantes en matière de cybersécurité et à sécuriser leurs actifs numériques et leurs marques en ligne. En tirant parti de la technologie exclusive de CSC, les entreprises peuvent renforcer leur posture de sécurité afin de se protéger contre les vecteurs de cybermenaces qui ciblent leurs actifs en ligne et la réputation de leur marque, ce qui leur permet d’éviter des pertes de revenus catastrophiques. CSC fournit également une protection des marques en ligne, qui combine la surveillance des marques en ligne et des activités de mise en application, avec une vue multidimensionnelle des différentes menaces extérieures au pare-feu qui ciblent des domaines spécifiques. Des services de protection contre la fraude qui combattent le hameçonnage dès les premières étapes de l’attaque complètent nos solutions. Basée depuis 1899 à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, CSC possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. CSC est une entreprise mondiale capable de mener des activités partout où se trouvent ses clients, et nous y parvenons en employant des experts dans chaque secteur d’activité que nous desservons. Rendez-vous sur cscdbs.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.