AmTrust Financial Services en Blackstone Credit & Insurance starten een strategische transactie voor de internationale MGA- en fee-activiteiten van AmTrust

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--AmTrust Financial Services, Inc. (“AmTrust” of het “Bedrijf”), een internationale gespecialiseerde schadeverzekeraar, en Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”), maakten vandaag een definitief akkoord bekend, waaronder AmTrust en fondsen beheerd door BXCI zullen samenwerken in de afsplitsing van een aantal van de MGA's (Managing General Agencies) en fee-activiteiten van AmTrust in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Continentaal Europa in een nieuw, onafhankelijk bedrijf.

