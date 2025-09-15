AmTrust Financial Services en Blackstone Credit & Insurance starten een strategische transactie voor de internationale MGA- en fee-activiteiten van AmTrust
Strategische transactie ontsluit waarde voor AmTrust en positioneert de internationale MGA- en fee-activiteiten voor versnelde groei
Adam Karkowsky, voorzitter van AmTrust, zegt zijn functie op om voorzitter en CEO van het nieuwe multinationale MGA-platform te worden
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--AmTrust Financial Services, Inc. (“AmTrust” of het “Bedrijf”), een internationale gespecialiseerde schadeverzekeraar, en Blackstone Credit & Insurance (“BXCI”), maakten vandaag een definitief akkoord bekend, waaronder AmTrust en fondsen beheerd door BXCI zullen samenwerken in de afsplitsing van een aantal van de MGA's (Managing General Agencies) en fee-activiteiten van AmTrust in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Continentaal Europa in een nieuw, onafhankelijk bedrijf.
